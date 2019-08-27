Вт, 27.08.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

SEB: Эстония входит в фазу замедленного экономического роста

Кошелек. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

По расчетам банка SEB, экономический рост в Эстонии в 2019 году замедлится до 3% с дальнейшим замедлением до 2,3% в 2020 и 2% в 2021 годах. Такие оценки приводятся в обновленном экономическом прогнозе SEB, в котором отмечается, что Эстония вошла в фазу замедленного экономического роста, пишет Rus.ERR.

Хотя сильное начало 2019 года обеспечит рост на уровне 3% по итогам года, резкое снижение индекса уверенности в промышленности указывает на ухудшение дальнейших перспектив.

В отличие от промышленности, сектор услуг развивается быстрыми темпами, выигрывая в том числе и от быстрого роста зарплат, но высокий удельный вес промышленности в общем числе рабочих мест и ее предполагаемое сокращение неизбежно начнет влиять и на показатели частного потребления.

Под вопросом остается также будущее строительного сектора.

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