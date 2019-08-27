SEB: Эстония входит в фазу замедленного экономического роста

По расчетам банка SEB, экономический рост в Эстонии в 2019 году замедлится до 3% с дальнейшим замедлением до 2,3% в 2020 и 2% в 2021 годах. Такие оценки приводятся в обновленном экономическом прогнозе SEB, в котором отмечается, что Эстония вошла в фазу замедленного экономического роста, пишет Rus.ERR.