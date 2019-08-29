Министр обороны Эстонии: страны Балтии уязвимы в случае кризиса

"Страны Балтии уязвимы в случае кризиса и для нас крайне важно, чтобы союзники регулярно тренировались здесь в доставке дополнительный войск морем и в укреплении находящихся здесь частей, как это предусмотрено предстоящими осенью учениями Tractable, в центре внимания которых будет доставка дополнительных частей в Эстонию", - заявил Луйк на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом в Хельсинки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.