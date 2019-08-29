Министр обороны Эстонии: страны Балтии уязвимы в случае кризиса

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в среду заявил, что страны Балтии уязвимы в случае кризиса, и потому необходимо проводить здесь учения союзников.
"Страны Балтии уязвимы в случае кризиса и для нас крайне важно, чтобы союзники регулярно тренировались здесь в доставке дополнительный войск морем и в укреплении находящихся здесь частей, как это предусмотрено предстоящими осенью учениями Tractable, в центре внимания которых будет доставка дополнительных частей в Эстонию", - заявил Луйк на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом в Хельсинки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.
Министры сошлись во мнении, что Объединенные экспедиционные войска достигли своей полной мощности и различные оборонные инициативы позволили поддержать НАТО, так как в них принимают участие и государства, не входящие в альянс или иные международные организации.
По их мнению, важно, чтобы союзники сообща действовали в миссии Resolute Support в Афганистане.
Министры также обсудили темы киберобороны.
Соединенное королевство является ведущим государством в размещенной в Эстонии тактической группе НАТО.