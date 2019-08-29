Правительство поддержало более дешевый вариант сооружения восточной границы

Правительство решило поддержать вариант, при котором количество компонентов инфраструктуры будет уменьшено, а проект обойдется в меньшие деньги, сообщает BNS.

Также правительство на основании представленных решений решило запланировать 12 миллионов евро дополнительных средств на строительство сухопутной границы в дополнение к выделенным ранее 79,9 миллиона. Согласно новым подсчетам, строительство границы обойдется в 130,5 миллиона евро, что на 57,5 миллиона меньше запланированного ранее.

"Правительство приняло сегодня единодушное решение отстроить восточную границу в соответствии с представленным сегодня на кабинетном заседании проектом и начать строительство уже в первой половине будущего года. Такую возможность дает нам объявленный в январе этого года госзаказ, который предусматривает строительство 23,5-километрового отрезка границы в Выруском уезде", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Он добавил, что план, представленный Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и погранохраны, предполагает строительство надежной границы, которая позволяет выявлять все попытки нарушения и быстро на них реагировать.

"Новый план основан на уточненных расчетах и потребностях, но это не означает уступок в качестве или надежности. Мы делаем упор на эффективность и уместность", - добавил Ратас.

"Gравительство приняло решение в пользу такого варианта, который хоть и дешевле запланированного ранее, но столь же эффективен и позволяет использовать на следующих этапах строительства границы современные технологические решения", - заявил министр внутренних дел Март Хельме.

Он добавил, что в обновленном проекте решено отказаться от ограды, отпугивающей животных, и песочной полосы, а дорога для патрулирования на части отрезков будет позволять движение не на джипах, а на более легком транспорте.

"Строительство инфраструктуры имеет очень большое значение – от этого зависит оборудование системы слежения. Для финансирования систем слежения мы хотим максимально использовать средства Европейского союза", - сказал Хельме.

Mарт Хельме добавил, что условием эффективного использования на границе техники является своевременность. «Мы сможем установить технику для слежения – например, камеры, дроны и системы определения дронов – тогда, когда будет готова инфраструктура. Строительство пограничной инфраструктуры, ограждения и дорог займет несколько лет. Отложив закупку техники для слежения на конец строительства, мы получим возможность в будущем приобрести более современные технологии», - пояснил министр.

Департамент полиции и погранохраны объявил госзаказ на строительство 23,5-километрового отрезка границы. Строительство начнется от пункта на стыке границ Эстонии, Латвии и России. В условия тендера будут внесены изменения, вытекающие из сегодняшних решений правительства. Результаты тендера станут известны в конце года.