Работодатели: в Эстонии не стоит повышать пособие по безработице

Министерство социальных дел отправило на согласование постановление «Ставки платежей по страхованию от безработицы на 2020-2023 годы». С помощью законопроекта выплаты останутся неизменными в течение четырех лет, отметил союз.

Работодатели одобрили неизменные налоговые ставки, хотя предпочли бы их снизить. Снижение налоговой ставки оправдано тем, что резервы почти достигают миллиарда евро, а безработица на рекордно низком уровне.

Работодатели считают, что для того, чтобы было возможно постоянно использовать средства Кассы по безработицы, следует разработать план по развитию услуг кассы, чтобы лучше стимулировать людей оставаться трудоустроенными, пытаться устроиться на работу и учиться на протяжении всей жизни.