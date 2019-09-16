В Эстонию приедет президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в следующем месяце посетить Эстонию с официальным визитом. Об этом глава Украины сообщил после встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Владимир Зеленский поблагодарил Керсти Кальюлайд за приглашение.
«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», – подчеркнул Глава государства.
Также Владимир Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.
«С мая этого года мы встречаемся с госпожой Президентом уже второй раз», – сказал Глава государства.