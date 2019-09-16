Пн, 16.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

В Эстонию приедет президент Украины Владимир Зеленский

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский на встрече в Киеве.

ФОТО: Presidendi kantselei

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в следующем месяце посетить Эстонию с официальным визитом. Об этом глава Украины сообщил после встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Владимир Зеленский поблагодарил Керсти Кальюлайд за приглашение.

«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», – подчеркнул Глава государства.

Также Владимир Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.

«С мая этого года мы встречаемся с госпожой Президентом уже второй раз», – сказал Глава государства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ