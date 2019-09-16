В Эстонию приедет президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил Керсти Кальюлайд за приглашение.

«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», – подчеркнул Глава государства.

Также Владимир Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.