Минималка развела партнеров по разным углам ринга

Несмотря на это Аас выразил надежду на то, что оказание давления на правительство будет не особо плодотворным, поскольку, по крайней мере, по названиям в правительстве находятся две правые партии, одна из которых – «Отечество» - уже сказала, что она вмешательства государства не поддерживает.

Одно дело – отказ от договоренностей, а другое – то, что требование минималки в 600 евро, по словам Ааса, просто необоснованно высокое.

«Конечно, мы не можем согласиться с 11-процентным повышением зарплат. Это слишком. У нас не экономический бум 2007 года. Наша экономика начала охлаждаться», - объяснил он.

Руководитель работодателей сказал, что минималка не берется с потолка, она исходит из экономических показателей. Одним из критериев, например, является рост производительности, который, согласно прогнозам, в будущем году составит два процента. «Исходя из этого, мы могли бы сказать, что минималку можно повысить лишь на четыре процента»,- сказал Аас, отметив, что достигнутый ранее компромисс, то есть повышение минималки на семь процентов, уже является очень хорошим результатом. Средняя зарплата в будущем году должна подняться чуть меньше – на 6,4 процента.

Высокая минимальная зарплата доведет до банкротства

Лидер работодателей считает, что, поскольку в Эстонии сейчас царит кризис рабочей силы, то есть людей не хватает, нет смысла начинать выкручивать предпринимателям руки регуляциями: «Кто может, так и так платит больше минималки. Пусть эту работу делает рынок».

Но в таком случае ведь нет разницы, составляет минималка 578 евро, или чуть больше 600, если на рынке так и так платят больше?

Аас с этим не согласен, объясняя это тем, что если слишком резко повысить ставку минимальной зарплаты, результатом может стать банкротство части провинциальных предприятий и безработица.

«Например, с нами связался руководитель одной швейной фирмы из Ида-Вирумаа, который сказал, что если им в принудительном порядке придется значительно и очень быстро поднять зарплаты, предприятие придется закрыть, и люди останутся без работы. Это самый большой риск, о котором профсоюзы, как кажется, совсем не думают, - сказал Аас. – Эти 600 евро – красивая круглая цифра, которую хорошо продавать. Но она слишком общая, не учитывающая ни секторальные, ни региональные особенности. Ту же самую ида-вирумааскую швейную фирму».

Конечно, всем понравилась бы работа с высокой дополнительной ценностью, но, по словам Ааса, нужно посмотреть правде в глаза и признать, что невозможно за сутки превратить всех в высокооплачиваемых программистов: «И работа с маленькой зарплатой в любом случае лучше безработицы».

И хотя по своему мировоззрению Аас считает, что о минимальной зарплате вообще не нужно договариваться, поскольку это пережиток плановой экономики, работодатели сейчас об этом спорить не станут: «Просто нужно сохранять трезвое мышление».

Не привыкли пикетировать и оказывать давление

По данным Налогово-таможенного департамента в начале сентября минимальную зарплату в Эстонии получали 136 700 человек, или чуть меньше. Это составляет 22 процента всех получателей зарплаты.

Действительно ли этот процент настолько высок? Нужно учесть, что многие из них работают с меньшей нагрузкой – на половине, или четверти рабочего места. Кроме того, многие из них могут выполнять временные работы, объяснили в Министерстве социальных дел.

По сравнению с 2015 годом количество получателей минимальной зарплаты сократилось на пять процентов, то есть на 35 000 человек. Количество получателей минимальной зарплаты сокращается год от года.

Руководитель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон говорит, что минимальную зарплату получают представители тех сфер жизни, где не привыкли пикетировать и оказывать давление на работодателя.

«Среди них, например, почтальоны, которые проводили забастовки в поддержку в обеденный перерыв, но которые никогда не пытались оказывать на работодателя реального влияния. Кроме того, это охранники и работники торговли», - перечислил Петерсон.

В то же время, есть много профсоюзов, которые не особо заинтересованы в повышении минимальной зарплаты, поскольку в их секторе так и так уже платят больше. Многие из них, например, автоперевозчики, заключили договоры о минимальной зарплате в своем секторе. Это, по словам Петерсона, создает сложную ситуацию, при которой профсоюзам трудно собраться в один крепкий кулак.