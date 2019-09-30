Мальчик умер в больнице после драки: прокуратура направила дело в суд

Уголовное дело было направлено в суд в рамках производства в общем порядке и 15-летний обвиняемый будет находится под стражей все время судебного разбирательства.

Дата начала заседаний будет определена на предварительном заседании 9 октября. Поскольку обвиняемый является несовершеннолетним, будет решено и то, насколько процесс будет открытым.