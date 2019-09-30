Мальчик умер в больнице после драки: прокуратура направила дело в суд

Прокуратура направила в суд дело, в рамках которого обвиняет 15-летнего подростка, который в июле ударил 13-летнего знакомого, в тяжком нанесении вреда здоровью.
Уголовное дело было направлено в суд в рамках производства в общем порядке и 15-летний обвиняемый будет находится под стражей все время судебного разбирательства.
Дата начала заседаний будет определена на предварительном заседании 9 октября. Поскольку обвиняемый является несовершеннолетним, будет решено и то, насколько процесс будет открытым.
Напомним, что 5 августа 13-летний мальчик скончался в больнице после того, как днем 30 июля несколько раз его ударил по голове знакомый подросток. Подробнее об этом читайте здесь.