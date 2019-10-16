Apple жадничает: производство iPhone подешевело, но цены снижаться не будут

Законы Индии поддерживают использование в оборудовании деталей от местных поставщиков. Таким образом, Apple может сэкономить около 10% стоимости производства iPhone XR, перенеся производство в Индию, пишет ixbt.com. Но Apple не намерена снижать цены на iPhone, по крайней мере в обозримом будущем.

В апреле этого года появились сообщения о том, что Foxconn протестирует iPhone в Индии. В то время Foxconn не уточнила, какие модели iPhone она будет производить. Впоследствии стало известно, что Foxconn будет производить iPhone XR и iPhone XS в Индии.

Производство должно было начаться в августе, но компания ждала одобрения индийского правительства. Теперь же индийские СМИ сообщили, что после нескольких недель пробного производства завод Foxconn в Ченнае начал полномасштабный выпуск iPhone XR.