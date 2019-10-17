Только за этот год инвестиционные мошенники получили 1,86 млн от доверчивых жителей Эстонии

Схема очень проста: человек получает звонок, чаще всего с иностранного номера, на другом конце провода предлагают инвестировать деньги, обещая сказочную приыбль.

«Дело начинается с небольшой суммы. В какой-то момент показывают, как выросла прибыль, просят дополнительных вложений. Так все и продолжается», - объясняет Сёэрд.

Полицейский подтвердил, что подобные звонки получают жители по всей Эстонии. В Ярвамаа последняя волна таких звонков была зафиксирована полицейскими в позапрошлом году. Звонившие говорили по-английски и по-русски.

Люди остались уже без десятков тысяч евро, самая большая сумма ущерба в Ярвамаа — 70 000 евро, деньги отдал проживающий в уезде мужчина среднего возраста. Мошенники не брезгуют обманом даже пожилых.

Ни одна из жертв инвестиционных мошенников до сих пор не получила назад свои деньги.

Самое удивительное, что порой люди сами предоставляют мошенникам доступ к своим компьютерам, наблюдая, как их деньги переводят на неизвестные счета.

Полицейский говорит, что теперь мошенники стали умнее, теперь редко можно встретить ошибки в их письмах.

За восемь месяцев этого года Департамент полиции и погранохраны имел дело с 107 случаями инвестиционного мошенничества, суммарный ущерб доходит до 1,86 млн евро. Большая часть жертв живет в Таллинне, средний ущерб от преступлений составляет 11 тысяч евро. Случаи мошенничества были зарегистрированы также в Харьюском, Вируском и Тартуском уездах.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре уточняет, что, согласно данным со всей Эстонии, самые большие суммы ущерба составляли более 100 000 евро, хотя почти в трети случаев речь идет о суммах 10 000 — 50 000 евро. «Начинается ущерб обычно с 200-250 евро», – отмечает Тамбре.

Также были зафиксированы 18 случаев, когда человек потерял деньги после того, как так называемый маклер обещал помочь вернуть человеку отданные инвестиционным мошенникам деньги. Такие обещания привели к дополнительной потере еще 93 000 евро.

Возраст жертв совершенно разный. От 22 до 82 лет. Более всего «шансом» заняться инвестированием воспользовались люди в возрасте 55-64 и 22-34 лет.