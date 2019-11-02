Фото: новая стильная квартира в старой мустамяэской девятиэтажке

Небольшую двухкомнатную квартиру на четвертом этаже девятиэтажного панельного так удачно перестроили и превратили в трехкомнатную, что не устаешь удивляться! Всего 46,6 квадратных метра вместили просторную прихожую, открытую кухню-гостиную, спальню с гардеробной, ванную и еще одну небольшую комнату, в которой можно расположить детскую или кабинет.