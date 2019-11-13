Партия реформ обвиняет коалицию в нарушении обещаний

Об этом BNS сообщила пресс-служба Партии реформ.

Заместитель председателя финансовой комиссии, реформистка Марис Лаури сказала, что обсуждения предложений оппозиции не состоялось. «Вместо того, чтобы провести дискуссию по существу, коалиция катком переехала наши предложения и поправки. В результате законопроект остался точно таким же, как и был, каким его передало нам правительство. Проект бессодержателен, бесцелен и вероломен», — сказала Лаури.

По словам Лаури, в частности, не нашло поддержки предложение оппозиции выделить деньги на прикладные научные исследования.

«Хотя и Центристская партия, и «Отечество» в своих предвыборных программах обещали освободить пенсии от подоходного налога, нынешнее правительство — первое, которое начнет облагать подоходным налогом среднюю пенсию. Все депутаты от Центристской партии и от EKRE проголосовали против предложения Партии реформ, выводившего среднюю пенсию из-под подоходного налога», — сказала Аннели Аккерманн.

Фракция Партии реформ предложила также урезать госбюджет на 200 миллионов евро, чтобы привести бюджет в структурное равновесие.

«Не случайно это предложение было первым. Это коалиции уже несколько лет позволяла и бюджетная стратегия на следующий год. Но тут правительство собирается и говорит: «Оп, мы думали, будет минус, а вышло в три раза больше, так что опять отложим. Три года правительство в структурный дефицит добавляло миллиард. По сути, это жизнь не по средствам и плоды этого мы уже пожинаем», — сказал реформист Юрген Лиги.