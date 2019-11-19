Горе не должно поглотить скорбящего ребенка

Главным образом веселый лагерь

И хотя детей объединяет горестное событие в жизни, на первый взгляд в лагере нет печальных настроений. Когда журналист приехала в лагерь, ее встретили только что вернувшиеся из похода на природу улыбающиеся дети и веселые по характеру терапевты-руководители группы. Большую часть времени в лагере составляют веселые занятия: мастерские, спортивные игры, походы на природу, или посещение какого-то интересного музея или центра.

Работающая в лагере волонтером Анн Педоск объяснила, что серьезные или печальные моменты каждый день происходят в лагере во время групповых работы, когда занимаются процессом скорби, воспоминаниями или случившемся: «Другие дела, как в любом другом детском лагере: веселые игры и мероприятия. Это обычный мир и обычные дети». Она и сама участвовала в таком лагере 11 лет назад, когда ее отец погиб в дорожной аварии.

Волонтер детского лагеря помощи в трауре Анн Педоск и сама 11 лет назад участвовала в этом лагере, поскольку ее отец погиб в автокатастрофе. ФОТО: Eero Vabamägi

Как объяснила Рийс, важно, чтобы горе не разрослось до огромных размеров, и его можно было пережить по капле: «Немного горя и что-то другое, немного горя и снова что-то другое. Чтобы это горе не поглотило».

По словам Педоск, когда она потеряла отца, она была застенчивой девятилетней девочкой, но в лагере она осмелилась раскрыться и почувствовать, что не одна: «Этот лагерь сформировал мою жизнь. Именно поэтому я пошла учиться на социальную работу». В этом году она впервые работает в лагере волонтером. По словам Педоск, вернуться в лагерь ее заставило чувство благодарности.

«Поскольку мне это помогло, то я хочу, чтобы программа работала и в будущем. И для того, чтобы она продолжалась, нужны последователи», - сказала молодая женщина, имеющая чувство миссии, но добавила, что обеспокоенность вызывает отсутствие государственного финансирования.

Педоск говорит, что дети, конечно, спрашивают, почему она проводит свое свободное время с ними, и тогда она говорит им, что сама пережила такое же горе: «Я ходила в этот же лагерь, у меня даже были те же руководители групп».