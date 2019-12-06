НАТО 70: доживет ли альянс до следующего юбилея?

Наряду с президентом Эрдоганом повышенного внимания в связи с НАТО удостоился его французский коллега Эммануэль Макрон – в первую очередь, из-за его неуместного заявления о том, что НАТО находится в состоянии смерти головного мозга. Хотя диагноз Макрона чуть-чуть преждевременный и преувеличенный, в нем все же есть зерно истины. Проще говоря, у НАТО нет четкой цели. Военно-политические союзы обычно работают эффективно лишь тогда, когда у них есть четкий общий соперник или враг, а также стратегия решения проблемы. Во время холодной войны она была. Как говорил первый генсек лорд Исмей, тогда цель НАТО звучала так: «не допускать русских в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию».

Тогда это работало. Сегодня все это более сомнительно. Многие действительно по-прежнему видят задачей НАТО обуздание России и ее удерживание подальше от Европы. Но многие не видят. В том числе Макрон, по мнению которого, Европа и Запад в целом, скорее, должны поддерживать с Россией более теплые отношения.

Как он отметил после недавней встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: "Наш враг сегодня – это Россия, как я иногда слышу? Или Китай? … Разве цель НАТО в том, чтобы обозначить их как врагов? Я так не думаю. Наш общий враг сегодня - это терроризм, который ударил по каждой из наших стран».

Кроме того, Макрон считает, что Европа должна больше вкладывать в независимую от США европейскую оборону. Это, конечно, любимая тема французов со времен президента Шарля де Голля, но сейчас она вновь стала актуальной. Хотя бы потому, что основные интересы американцев сдвинулись от Атлантической оси к Тихому океану и Азии. В качестве основного соперника в Вашингтоне видят не столько Москву, сколько Пекин – в экономической, политической и военной сфере. Просто у США все меньше ресурсов, чтобы применить их в Европе.

Т.е. желание и способность американцев присутствовать в Европе становятся все более сомнительными.

Удерживание в узде или даже подавление немцев тоже все больше уходит в прошлое. Если Берлин в чем-то и упрекают в Париже, Вашингтоне или где-то еще, то в том, что немцы слишком мало вкладывают в свою собственную и совместную европейскую оборону и проводят слишком пацифистскую политику.

Несмотря на то, что в позиции президента Макрона можно почувствовать наполеоновские амбиции, в многом он прав.

В принципе, с Макроном согласен и в Вашингтон, по крайней мере, президент Трамп, который постоянно подчеркивал, что европейские страны должны увеличить свои расходы на оборону до 2% от ВВП и взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной обороны. На данный момент это обязательство выполняют 9 стран альянса, для лидеров которых Трамп организовал на саммите отдельный обед, той же цели обещали достигнуть и остальные страны. Но суть проблемы глубже.

Сила НАТО основана на двух вещах – превосходстве США над остальными странами мира почти во всех сферах и общих интересах стран альянса. Правда, во времена холодной войны СССР смог соперничать с американцами в военной сфере, но в прочих областях остальные явно отставали от США. Теперь ситуация меняется. Фундаментально. США – конечно, по-прежнему самая могущественная военная сила и экономика (наверное) в мире, но их позиции пошатнулись. В первую очередь, из-за роста Китая, но не только. Просто у Вашингтона все меньше ресурсов для обеспечения безопасности европейских стран. Да и воли для этого становится меньше, поскольку многие другие регионы становятся важнее и для американцев, и вообще. Т.е. проблемы и напряженность неизбежны. Не лучшая «химия» на уровне личностей лишь усугубляет их.