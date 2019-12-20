Перед Рождеством все магазины Prisma будут работать круглосуточно

С сегодняшнего дня и до 24 декабря Prisma откроет на четверо суток все расположенные в Таллинне, Тарту и Нарве гипермаркеты, чтобы люди могли купить продукты и подарки в подходящее для себя время.
В дополнение к магазинам Prisma в Таллинне и Тарту, которые уже сейчас обслуживают клиентов круглосуточно, непосредственно перед Рождеством 24 часа в сутки будут работать магазины Kristiine Prisma и Rocca al Mare Prisma в Таллинне, а также Annelinna Prisma в Тарту.
Опираясь на опыт прошлого года, исполнительный директор Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелин сообщил, что гипермаркеты, открытые в рождественский период круглосуточно, во всех смыслах себя оправдали. В прошлом году все гипермаркеты Prisma в Таллинне, Тарту и Нарве были открыты и днем, и ночью. Чаще всего клиенты покупали продукты для рождественского стола, посуду и подарки, но среди прочего были также приобретены, к примеру, поролоновый матрас, пылесос и швейная машинка.
«В прошлом году перед Рождеством все наши гипермаркеты Prisma работали круглосуточно. Мы получили положительные отзывы от клиентов, которые благодарили нас за возможность совершать покупки в спокойной праздничной атмосфере, – сказал Нуммелин. – В Prisma превосходный и очень широкий ассортимент подарков и товаров для рождественского стола, поэтому можно сэкономить время, купив всё в одном месте».
По заверениям Нуммелина, работа в Prisma в праздничный период добровольная, многие с радостью готовы воспользоваться такой возможностью. Среди них, например, руководитель команды ночной работы в Sikupilli Prisma Сигне Ояпыльд: «По натуре я сова, и это для меня достаточно весомая причина, чтобы работать именно в это время. Я работала и в обычное время, но мне очень трудно заступать на смену в восемь часов утра. Не могу утверждать, что всю жизнь буду работать по ночам, но сейчас мне это подходит».
С 20 по 24 декабря все 9 магазинов Prisma будут открыты круглосуточно (с 8 часов утра 20 декабря до 9 часов вечера 24 декабря). 24 декабря и 31 декабря круглосуточно будут работать таллиннские магазины Sikupilli, Mustamäe, Lasnamäe и Vanalinna Prisma, тартуский магазин Sõbra Prisma и гипермаркет Prisma в Нарве. До 9 часов вечера покупки можно будет совершать в таллиннских магазинах Kristiine Prisma и Rocca al Mare Prisma, а также в Тарту – в Annelinna Prisma.