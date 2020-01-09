Анетт Контавейт не смогла пробиться в третий круг турнира в Брисбене

Первый сет сразу начался под диктовку более именитой голландки, которая взяла подачу Контавейт и убежала вперед 0:2 и 1:3. Контавейт пыталась догнать Бертенс, но сталкивалась с ошибками при подаче, спасаясь только достаточно неплохой игрой в атаке. Однако Бертенс в середине первой партии прекратила ошибаться и взяла три гейма подряд, а вместе с ним и сет.

Во второй партии уже Контавейт показывала свой лучший теннис и не дала голландке ни одного шанса приблизиться к себе в партии. В третьей партии решающими оказались последние два гейма: Бертенс имела подачу в 11-м гейме и повела 40:0, однако Контавейт сравняла счет, но на большее в гейме Контавейт не хватило. Свою же подачу для перевода сета на тай-брейк Контавейт использовать не смогла: Бертенс получила два матч-бола, один из которых первая ракетка Эстонии отыграла, но мастерство Бертенс сыграла свою роль и девятая ракетка мира шагнула в третий раунд брисбенского турнира.