Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду.

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - написал Гончарук в «Фейсбуке».

В пресс-службе президента Зеленского подтвердили получение заявления премьера об отставке. «Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Скандал с аудиозаписями на YouTube

Накануне на Украине обнародовали аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, замглавы Национального банка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и нелестно отзываются о компетенции президента Владимира Зеленского. Например, говорят, что у него «примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов».

На этих записях человек, голос которого напоминает голос премьер-министра Алексея Гончарука, признает, что является «полным профаном в экономике».

Записи были опубликованы в среду вечером на созданном в этот же день YouTube-канале «Как обмануть президента».

Предположительно эти записи были сделаны в ходе неформального совещания премьер-министра, руководителей Национального банка и экономических министерств, состоявшегося 16 декабря прошлого года. В четверг 16 января Гончарук опубликовал трехминутное видеообращение, в котором не подтвердил, но и не отрицал подлинность записей, но заявил на участившихся в последнее время медиаатак на него лично и на его правительство со стороны коррупционеров и просто недоброжелателей.

В своем заявлении об отставке Гончарук упомянул эти записи. Он сказал, что в них «искусственно создается» представление, «будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером».

«Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда», - написал Гончарук.

Он объяснил свое заявление об отставке тем, что хочет «устранить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту».