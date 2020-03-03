Кристине Мисане доставлена в Латвию

❗ LTV: Par Dienvidāfrikas Republikā izdarītiem noziegumiem aizdomās turētā Latvijas pilsone Kristīne Misāne šodien no Dānijas nogādāta Latvijā un paredzams, ka viņu tagad nogādās Iļģuciema cietumā. pic.twitter.com/3mHS26pnbk — LTV Panorama (@ltvpanorama) March 3, 2020

Женщину планируют доставить в Ильгюциемскую женскую тюрьму. Сестра Кристине - Марите Батрака - пока не получила об этом официальной информации.

Несмотря на то, что к Мисане применена мера пресечения в виде заключения, она сможет подать прошение о пересмотре такой необходимости.

Как сообщалось, Мисане с конца 2018 года находилась под арестом в Дании.

Датский суд 24 февраля принял официальное решение о выдаче Кристине Мисане Латвии.

Гражданка Латвии в 2011 году познакомилась с гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Дания собиралась выдать Мисане ЮАР, однако в последний момент Генеральная прокуратура Латвии после получения новых доказательств выдала европейский ордер на арест Мисане и направила компетентному учреждению Дании требование выдать женщину Латвии, где она признана подозреваемой в уклонении от решения суда об опеке, уходе и праве общения с ребенком, подделке документа и использовании поддельного документа, а также в незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.