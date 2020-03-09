Рынки в панике, биржи трясет

Мировые рынки акция начали день с резкого падения, поскольку инвесторы в панике переводят свои инвестиции в облигации, а также, например, в японскую иену и золото.
Настоящий шок вызвало на рынках падение цены на нефть на 30% после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну, прежде всего, чтобы наказать Россию.
На азиатских рынках акций биржевой индекс Токио Nikkei упал на 5,2%, а австралийская биржа, на котором представлено много сырьевых предприятий, упала на 6,4%. Рынок акций Саудовской Аравии упал на 9 с лишним процентов.
«Масштабное (падение цен. – прим. ред.) – мягко сказано», - сказал Reters исполнительный директор сингапурского отделения маклерской фирмы TD Ameritrade Крис Брэнкин.
Цены на фьючерсы в США упали на 5%. Вчера даже на какое-то время были приостановлены торги с фьючерсами, поскольку падение было слишком резким
В свободное падение ушли и европейские рынки акций. Индекс лондонской биржи FTSE начал день с падения на 8,5%, Франкфуртская биржа упала на 8%.