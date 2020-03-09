Рынки в панике, биржи трясет

Настоящий шок вызвало на рынках падение цены на нефть на 30% после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну, прежде всего, чтобы наказать Россию.

На азиатских рынках акций биржевой индекс Токио Nikkei упал на 5,2%, а австралийская биржа, на котором представлено много сырьевых предприятий, упала на 6,4%. Рынок акций Саудовской Аравии упал на 9 с лишним процентов.

«Масштабное (падение цен. – прим. ред.) – мягко сказано», - сказал Reters исполнительный директор сингапурского отделения маклерской фирмы TD Ameritrade Крис Брэнкин.

Цены на фьючерсы в США упали на 5%. Вчера даже на какое-то время были приостановлены торги с фьючерсами, поскольку падение было слишком резким