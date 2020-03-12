Вильяндиская гимназия из-за подозрений в заражении работника распустила детей по домам

Директор гимназии Юлле Матсин сказала, что около недели назад один из работников школы участвовал в мероприятии, о котором теперь поступило сообщение, что на нем присутствовал один зараженный. По словам Матсин, до вчерашнего дня у работника не было никаких симптомов, но сегодня он сообщил, что заболел и останется дома. После этого работник узнал, что на том мероприятии был зараженный, о чем он проинформировал и школу. В момент проявления симптомов работник в школе уже не находился.