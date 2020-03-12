Вильяндиская гимназия из-за подозрений в заражении работника распустила детей по домам
Сегодня в 13.05 после окончания пятого урока руководство Вильяндиской гимназии решило отпустить учеников домой и перейти на э-обучение до тех пор, пока не выяснятся результаты анализа на коронавирус у одного из работников школы, пишет Sakala.
Директор гимназии Юлле Матсин сказала, что около недели назад один из работников школы участвовал в мероприятии, о котором теперь поступило сообщение, что на нем присутствовал один зараженный. По словам Матсин, до вчерашнего дня у работника не было никаких симптомов, но сегодня он сообщил, что заболел и останется дома. После этого работник узнал, что на том мероприятии был зараженный, о чем он проинформировал и школу. В момент проявления симптомов работник в школе уже не находился.
Директор добавила, что заболевший ждет дома, когда у него возьмут анализы, после потребуются 24 часа, чтобы получить ответ. Поэтому гимназия решила, что отправляет все учеников по домам, а завтра будет вестись э-обучение.
«Мы еще не знаем, есть ли причина для закрытия школы, - отметила Матсин. – Ждем результаты анализов, тогда решим, что делать дальше».
6 марта на две недели была закрыта Таллиннская гимназия Кристийне, поскольку у одного вернувшегося из поездки ученика обнаружили коронавирус. О закрытии школ сообщили также Сааремаа и Выру.