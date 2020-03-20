Президент Кальюлайд отказалась принимать Закон о пенсионной реформе и обратилась в Госсуд

«Конституция устанавливает рамки для функционирования нашей страны и общества. В рамках Конституции должны оставаться как кризисные меры, так и обычное законотворчество. Аналогичным образом, нет свободной от Конституции зоны для выполнения предвыборных обещаний, они также должны считаться с нашим обговоренным обществом фундаментом, нашей Конституцией. Задача главы государства - удерживать процесс законотворчества в рамках основного закона», - объяснила свое решение президент Кальюлайд.

По словам Кальюлайд, за месяц ее мнение о Конституции и пенсионной реформе не изменилось. Поскольку парламент второй раз принял закон в неизменном виде, также аргументация главы государство для обращения в Госсуд осталась прежней, которая была уже озвучена 7 февраля.