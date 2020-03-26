Коронавирусные репрессии. Как Европа принуждает граждан сидеть дома

"Относительно штрафов никаких указаний, распространяющихся на всю Германию, не дано, они остаются на усмотрение отдельных земель. Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, например, могут установить штрафы до 25 тысяч евро", - поясняет газета Spiegel.

Больше двух в Германии собираться нельзя. Похожие правила действуют и в других странах Getty Images

Чехия

Чехия ввела чрезвычайное положение и жесткие запреты с 13 марта. Выходить на улицу предписано только при крайней необходимости и обязательно в маске.

За выполнением последнего требования довольно легко проследить, и за 19 марта, например, чешская полиция 1316 раз останавливала на улице граждан без масок. Правда, штраф собираются выписать через суд только 14 из этих граждан, остальных предупредили устно.

21 марта полиция одного чешского города оштрафовала двух граждан за отсутствие маски на 10 тысяч крон каждого. Правда, они усугубили свою вину распитием спиртного в общественном месте.

Вообще штраф за несоблюдение карантина в Чехии может составлять до 3 млн крон (около 9 млн рублей) - но это в случае, если человеку предписано отправиться на карантин, а он нарушил предписание.

Польша

Польские власти заменили рекомендации прямым запретом праздно шататься по улице и собираться больше двух с 24 марта.

Даже в костёле на богослужении, согласно указу правительства, не должно быть больше 5 человек одновременно.

Запрет поначалу введен до 11 апреля, а штраф за ослушание - до 5000 злотых (93 тысячи рублей).

Британские полицейские пока устно предупреждают, но скоро начнут штрафовать Getty Images

Британия

Британское правительство перешло от уговоров к запрету с 23 марта. С этого дня в стране разрешено выходить из дома только за едой, товарами первой необходимости и лекарствами или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Кроме того, британцам разрешена одна прогулка в день. Но при этом собираться больше двух запрещено.

Пресс-служба правительства пообещала, что штрафовать за нарушение этих требований полиция начнет уже с четверга, и штраф составит 30 фунтов (2,7 тысячи рублей).

Полиция говорит, что прежде всего полагается не на штрафы, а на понимание и законопослушность людей, а что касается требования выходить из дома на прогулку только раз в день, то его выполнение, по мнению полицейских, вообще невозможно проконтролировать.

"Конечно, полиция будет заниматься людьми, которые будут собираться в группы больше двух, но проверять, сколько раз человек вышел в магазин - это просто нереально", - сказал Би-би-си глава профсоюза полицейских Англии и Уэльса Джон Аптер.

Отстающие

Целая группа европейских стран еще не дошла до той стадии борьбы с коронавирусом, на которой всех граждан сажают под мягкий домашний арест. Это, в частности, страны Бенилюкса и Балтии, а также Финляндия, Швеция и Норвегия.

Эти страны пока, как и почти все соседи, закрыли границы для иностранцев, закрыли учебные и увеселительные заведения, запретили массовые мероприятия и собрания - но до прямого запрета выходить на улицу без надобности дело пока не дошло.

Но, возможно, дойдет.

"Некоторые воспринимают карантин как неожиданный веселый отпуск, когда можно собираться компаниями, опустошать торговые центры и так далее. Предупреждения, просьбы, увещевания - к сожалению, как об стенку горох. Поэтому надо пойти другим путем", - написал 23 марта в "Фейсбуке" премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

С 25 марта Литва ввела запрет собираться больше двух.

Точечный карантин

На постсоветском пространстве коронавирус встречают по-разному: кто-то останавливает общественный транспорт, кто объявляет во всей стране каникулы на неделю.

Власти Казахстана выделились применением не только территориального, но и точечного карантина.

Они ввели ввели карантин в двух столицах, Нур-Султане и Алматы, запретив въезд и выезд из них и закрыв магазины, торговые центры и рестораны.

Кроме того, в Казахстане принялись помещать в карантин отдельные жилые дома - те, где обнаружены носители вируса или люди с подозрением на вирус.

"19 марта приехал наряд полиции, потом национальная гвардия, привезли биотуалеты для себя, поставили ограждения на входах-выходах - и никого не впускают и не выпускают. Сказали, карантин на 15 дней", - рассказала Русской службе Би-би-си жительница Алматы Полина.

Она живёт рядом с одним из таких "карантинных домов", 22-этажной высоткой.