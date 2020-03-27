ЗЛАЯ ШУТКА ⟩ Умышленно кашляющая покупательница нанесла магазину огромный ущерб

По словам директора магазина, эта женщина уже хорошо известна местной полиции. Она вошла в магазин и нарочно кашляла на прилавки с фруктами, хлебобулочными и мясными продуктами и другими товарами. Хотя никто на тот момент не знал, была ли кашляющая больна или лишь имитировала кашель, директор магазина не стал рисковать и дал распоряжение уничтожить товары, расположенные на траектории движения кашляющей женщины.

Подсчитано, что глупая шутка женщины обошлась магазину в 35 000 долларов (31 788 евро). Сотрудники магазина приложили все усилия, чтобы как можно скорее выпроводить женщину из магазина, была также вызвана полиция. «Полиция подтвердила многочисленные жалобы на поведение этой женщины», - написал в Facebook совладелец продуктового магазина Джо Фасула. Нарушительница спокойствия будет проверена на коронавирус.

После инцидента магазин был продезинфицирован, а собственики попытаются получить компенсацию от страховой компании.