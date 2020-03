ЗЛАЯ ШУТКА ⟩ Умышленно кашляющая покупательница нанесла магазину огромный ущерб

«Mul läheb süda pahaks, kui mõtlen kaotsi läinud toidukraami peale,» kirjutab Fasula. «Ajal, mil inimesed on niigi mures toiduvarustuse pärast, on selline rumal nali andestamatu,» lisab Fasula. Kaasomanik kirjutab, et nüüd on kauplus puhastatud ning riiulid uuesti kaupa täis.«Мне становится плохо, когда я думаю об уничтоженных продуктах, - пишет Фасула. - В то время, когда люди так беспокоятся о запасах продовольствия, такая глупая шутка непростительна». Торговец сообщает, что магазин уже чист и полки снова заполнены.