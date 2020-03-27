ЗЛАЯ ШУТКА ⟩ Умышленно кашляющая покупательница нанесла магазину огромный ущерб

В среду в штате Нью-Джерси сособственник сети продуктовых магазинов Gerrity's Supermarket Джо Фасула получил сообщение от директора одного из них, в котором говорилось, что по магазину ходит женщина и намеренно кашляет на товары, передает Kodustiil.
По словам директора магазина, эта женщина уже хорошо известна местной полиции. Она вошла в магазин и нарочно кашляла на прилавки с фруктами, хлебобулочными и мясными продуктами и другими товарами. Хотя никто на тот момент не знал, была ли кашляющая больна или лишь имитировала кашель, директор магазина не стал рисковать и дал распоряжение уничтожить товары, расположенные на траектории движения кашляющей женщины.
Подсчитано, что глупая шутка женщины обошлась магазину в 35 000 долларов (31 788 евро). Сотрудники магазина приложили все усилия, чтобы как можно скорее выпроводить женщину из магазина, была также вызвана полиция. «Полиция подтвердила многочисленные жалобы на поведение этой женщины», - написал в Facebook совладелец продуктового магазина Джо Фасула. Нарушительница спокойствия будет проверена на коронавирус.
После инцидента магазин был продезинфицирован, а собственики попытаются получить компенсацию от страховой компании.
«Mul läheb süda pahaks, kui mõtlen kaotsi läinud toidukraami peale,» kirjutab Fasula. «Ajal, mil inimesed on niigi mures toiduvarustuse pärast, on selline rumal nali andestamatu,» lisab Fasula. Kaasomanik kirjutab, et nüüd on kauplus puhastatud ning riiulid uuesti kaupa täis.«Мне становится плохо, когда я думаю об уничтоженных продуктах, - пишет Фасула. - В то время, когда люди так беспокоятся о запасах продовольствия, такая глупая шутка непростительна». Торговец сообщает, что магазин уже чист и полки снова заполнены.