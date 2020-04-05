Фото: пьяный водитель протаранил забор швейной фабрики

Несмотря на трудные времена в стране, пьяные водители никуда не пропали, пишет в Facebook Валгаское отделение констеблей.
Так, в пятницу вечером в Валга перед домом на улице Сепа, 9 произошло ДТП: употреблявший алкоголь водитель не справился с управлением автомобиля и выехал с дороги, задев дерево и разбив машину и забор швейной фабрики. Люди, к счастью, в ДТП не пострадали, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вновь полиция вынуждена напоминать: алкоголь и вождение — вещи несовместимые. Пьяное вождение приводит к тяжелым ДТП, в результате которых люди теряют здоровье и даже жизни. Большая удача, что на этот раз обошлось без трагических последствий.
Напомним, что вчера произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 20-летний молодой человек. Подробнее об этом читайте здесь.