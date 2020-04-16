Работодатели Эстонии: пора составить план действий по выходу из кризиса

«В то время, когда Европейская комиссия дала четкие указания по выходу из кризиса и другие страны, например, Австрия, Дания, Норвегия и Чехия, постепенно смягчают ограничения, чтобы экономика могла восстанавливаться, в Эстонии пока нет конкретного плана действий. Государству нужен план по выходу из кризиса, рассчитанный на несколько месяцев и четко определяющий роли всех сторон», - заявил исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас. По его словам, стоит также обмениваться опытом и практиками с соседями, которые по выходу из кризиса на несколько шагов опередили Эстонию.

«Мы разделяем беспокойство государственного руководства и ученых из-за здоровья людей. В то же время, видно, что система здравоохранения Эстонии успешно справляется с контролированием ситуации и лечением заразившихся коронавирусом. Это вселяет уверенность, что мы можем приступать к смягчению ограничений. При этом мы поддерживаем решения, которые позволяют шире тестировать людей, прежде всего на антитела. Неопределенность — одно из худших состояний, оно сеет беспричинный страх и не позволяет жить дальше», - отметил он.

«По-прежнему важна доступность средств индивидуальной защиты. Если это было до сих пор нормой для медицинской и пищевой промышленности, то теперь эта тема фактически распространяется на всех. Мы должны научиться жить с вирусом, а маски наряду с работниками передовой линии нужны и другим, особенно пожилым. Государство безусловно располагает большими возможностями приобретения качественного инвентаря, чем каждый предприниматель по отдельности», - сказал Аас.

«Когда будут необходимые защитные средства, можно будет приступить и к восстановлению экономики, а люди смогут постепенно вернуться к привычному ритму жизни. Крайне важно, чтобы за медицинским кризисом у нас не последовал еще более серьезный социальный и экономический кризис», - сказал Аас. По его словам, если чрезвычайное положение затянется, кризис охватит все отрасли предпринимательства, что приведет к крайне сильному росту безработицы и экономическому спаду во второй половине года.

«Банк Эстонии сообщил, что каждая неделя дополнительных ограничений добавляет по 0,5 процента экономического спада Эстонии, то есть общество из-за ограничений теряет 140 млн евро в неделю. По сравнению с этим, затраты на необходимые возможности тестирования и средства индивидуальной защиты являются для государства в целом мелочью. Не говоря о сложностях потерявших работу семей, не полученных государством налоговых поступлениях и постоянно усиливающемся экономическом кризисе. Население Эстонии вскоре устанет от ограничения, а предпринимателям также нужны позитивные сигналы от государства», - отметил Аас.

По оценке Ааса, постепенное смягчение ограничений следует начинать с обладающей наименьшим риском деятельности, то есть возобновления планового лечения во всех медицинских учреждениях, возобновления работы детских садов и школ, разрешения свободного передвижения рабочей силы между соседними странами и открытия торговых центров.