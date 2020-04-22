Скандал из-за обязательной обратной связи: выпускник Тартуского университета готов встретиться с преподавателем в суде

Хенри-Лаур Аллик – выпускник Тартуского университета, который во время учебы проходил курс Эне Селарт «История эстонской журналистики». По прохождении каждого курса студенты Тартуского университета обязаны давать обратную связь о предмете и преподавателе, что Хенри-Лаур Аллик и сделал, сообщили защитники Аллика.

За обратной связью последовало требование возмещения ущерба со стороны Эне Селарт на сумму 2114 евро, поскольку преподавательница осталась недовольна критикой студента. Аллик использовал оскорбительное выражение в ее отношении.

17 апреля этого года Хенри-Лаур Аллик признал, что использованные в отношении деятельности Селарт выражения «монголоидное поведение» и «монгол» – неточны. Также Хенри-Лаур Аллик извинился перед Эне Селарт за то, что использовал названные выражения, говоря о ней и ее деятельности, и предложил закончить спор компромиссом.

По словам адвоката, представитель Эне Селарт ответил на это предложение, что его клиентка по-прежнему требует от Хенри-Лаура Аллика выплаты возмещения – оно уменьшено на 214 евро и его требуют перевести в качестве пожертвования в Эстонский центр по правам человека.