Хорошая новость ⟩ Для жителей нового района рядом с Таллинном посадят яблоневый сад

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, руководителя фирмы-разработчика Invego, идея посадки яблоневого сада состоит в том, чтобы создать в Tiskreoja среду обитания, типичную для эстонского приусадебного участка, где рядом есть тропы здоровья, зеленые зоны и потрясающие игровые и спортивные площадки.

«В Эстонии крайне редко создается отдельный крупномасштабный проект по благоустройству для жилого комплекса, но в Tiskreoja, в дополнение к общей зеленой среде обитания, жильцы района в скором будущем будут иметь возможность собирать урожай из собственного сада», - отметил Вяхи.

Осенью в яблоневом саду Tiskreoja будет посажено 34 дерева. Выбраны саженцы максимально большого размера, чтобы жители могли снять первый урожай яблок уже в следующем году. Точный выбор сортов выяснится до посадки, но некоторые уже выбраны. Это из сортов, которые можно найти в яблочном сезоне, это Kasper, Valge Klaar, Krista и Tiina.

Новый жилой район строится на участке площадью 12 гектаров. В общей сложности там будет 400 квартир. Во всех современных многоквартирных домах установят лифты, дополнительную звукоизоляцию между квартирами, а в большинстве квартир будет просторный балкон или терраса.