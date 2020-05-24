«Был здоров, но впал в кому»: первый в Европе пациент с коронавирусом рассказал свою шокирующую историю

Эти три месяца для 37-летнего Маэстри были словно американские горки. Были подъемы и падения, но сейчас он вновь может наслаждаться обычной жизнью.

«Вдруг я потерял сознание в больнице Кодоньо (небольшой город в 45 км от Милана — прим.ред.). В то время я знал, что это просто воспаление легких. Но в следующий момент я очнулся через 20 дней в больнице Павиа на юге Милана. Больным коронавирусом», - вспоминает хронологию событий итальянец.

«Это стало для меня полной неожиданностью. Пандемия сделала из меня символ для всей Европы. Но этот ярлык ни разу меня не беспокоил. Но появилась различная ложь, которую рассказывают обо мне», - сказал он в интервью итальянскому изданию.

Снимок легких шокировал всех

Но начнем с самого начала. Врач больницы Кодоньо вспоминает, что был поражен, когда в первый раз увидел рентген легких Маэстри. Это было 20 февраля.

«Это была жуткая картина. Менее чем за 48 часов легкое воспаление легких развилось в нечто разрушающееся. Только одна мысль, что вирус может сделать нечто такое с молодым и здоровым пациентом, невероятно напугала меня. В то же время это помогло поставить ему диагноз, поскольку увиденное было просто поразительным», - сказал врач.

После диагноза Маэстри стал так называемым нулевым пациентом в Европе. Зараженные коронавирусом уже были в Италии и других уголках Европы, но Маэстри стал первым человеком, который заразился вирусом на родине, а не во время поездки. И он о своем заражении не знал.

В то время тестировали только тех, кто приехали из так называемых регионов повышенного риска заражения, которым тогда в основном был только Китай. На самом деле доктор тогда даже пошел на нарушение правил, чтобы провести Маэстри тест на коронавирус, поскольку итальянец в последние полгода не ездил за границу.

Проигнорировать протокол помогла и спутница жизни Маэстри, которая вспомнила, что в конце января Маэстри ужинал с вернувшимся из Китая другом. Спортсмену сделали тест и положительный результат изменил все.

Больница Кодоньо была помещена на карантин, к вечеру того же дня карантин был введен во всем маленьком городе. Через два дня в Ломбардии были закрыты еще девять городов, а когда в Венеции стало известно о первой смерти из-за коронавирус, ситуация была ясна — вирус распространяется в стране.

Казалось, что это обычная пневмония