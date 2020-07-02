Полиция провела обыски в кабинетах чиновников

Волостной старейшина Ивар Лиллеберг подтвердил, что его кабинет действительно обыскали. «Это правда. Подробнее комментировать не хочу», - сказал он. На вопрос, кроется ли причина обыска в развитии порта Кясму и последовавшем за этим судебном процессе, он ответил: «Это может отвечать действительности».

Находящийся в отпуске Аннес Наан на телефонный звонок не ответил.

На основании ранее опубликованной в СМИ информации, детальное планирование порта Кясму и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду начались в 2014 году тогда еще в волости Вихула. Детальная планировка порта изменила также общую планировку волости.

Для начала детальной планировки ходатайство подала MTÜ Käsmu Majaka Sadam, членами правления которой являются предприниматель Тармо Тамм и присяжный адвокат Кюллике Намм.

Нынешний чиновник волости Хальяла Аннес Наан во время начала разработки детальной планировки был старейшиной волости Вихула.

К 2017 году производство о детальной планировки дошло до публичного обсуждения стратегических отчетов влияния на окружающую среду. На обсуждении надзорного производства тогдашнего уездного старейшины находились члены правления MTÜ Käsmu Majaka Sadam Тамм и Намм, но отсутствовал волостной старейшина Наан, которого, на основании устного разрешения, представляла присяжный адвокат Намм.

На собрании был и нынешний волостной старейшина Ивар Лиллеберг, который в то время работал руководителем отдела строительства и окружающей среды волости Вихула.

В 2017 году волости Хальяла и Вихула объединились и в марте следующего хода волость Хальялала утвердила детальную планировку порта. Морской музей Кясму, MTÜ Käsmu Lahe Kalur и частное лицо Хейво Лаулик пожаловались на это решение в Тартуский административный суд.

На данный момент административный суд принял решение и аннулировал решение волостного собрания Хальяла о детальной планировке. Судья Карин Йыкс написала в решении, что Кюллике Намм не должна была в административном производстве действовать от лица ответчика (то есть от волостной управы). Волость Хальяла подала апелляцию.

Присяжный адвокат Кюллике Намм не пожелала дать комментарий Virumaa Teataja.