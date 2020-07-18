Адвокат лихулаского стрелка о тактике защиты: наша цель — избежать пожизненного заключения

Как пояснила советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхолд, это уголовное дело все еще находится на стадии предварительного расследования. «Одной из самых времязатратных работ являются экспертизы, ответы которых мы ждем», - сказала она.

По словам защитника Рюнно Роосмаа, он вместе с Таррасте разрабатывает эффективную тактику защиты. Цель состоит в том, чтобы избежать пожизненного тюремного заключения.

До сих пор неизвестно, что побудило 32-летнего владельца медицинской компании действовать так безумно. «Было бы неправильно комментировать его мотивы в ходе расследования, но не секрет, что он дал показания в ходе расследования», - сказала Рейнхольд.

Подозреваемый находится под арестом в Таллиннской тюрьме. Рейнхольд отметила, что если через два месяца после его ареста уголовное дело не будет готово для передачи в суд, прокуратура будет ходатайствовать о продлении срока ареста. Таррасте, которого поймали в ночь на 7 июня, был арестован 8 июня.

«Очень хорошо», - ответил Роосмаа на вопрос, как продвигается совместная работа с Таррасте.

Прокуратура предъявила Таррасте подозрения в убийстве и попытке убийства.

Как признал Роосмаа, тот факт, что Таррасте в начале июня вблизи Лихула сделал эти выстрелы, не оспаривается. Но что он тогда собирается оспаривать в суде?

«Я разговаривал с ним в Таллине, у нас был длившийся часами эффективный разговор, - сказал адвокат. - У нас разрабатывается, на мой взгляд, действительно эффективная защитная тактика. К сожалению, сейчас я не могу сказать ни слова об этом. Мы так договорились, это его желание».

Роосмаа подчеркнул, что многое зависит от результатов экспертизы и развития событий. «Но работа протекает успешно», - заверил он.

Вопрос, согласны ли защитник и покаявшийся в стрельбе подозреваемый со статьями предъявленного подозрения - убийство и попытка убийства, - Роосма поместил в категорию «хороших вопросов». «Это часть тактики защиты, - сказал он после небольшой паузы. - Я не могу сейчас обнародовать свою тактику защиты. Очевидно, что она будет направлена на то, чтобы избежать высшей меры наказания, которой является пожизненное заключение. Если это удастся, следующим шагом будет попытка уменьшить наказание. Что я буду для этого использовать, не могу сказать».

После первой встречи с Таррасте Роосмаа сказал, что его клиент все еще пребывает в шоке от случившегося. На данный момент, по словам адвоката, его состояние изменилось. «Он в абсолютной норме, для обсуждения эффективной тактики защиты», - сказал он.

По мнению Роосмаа, вопрос, сожалеет ли Таррасте, является бессмысленным. «Безусловно, он сожалеет, - говорит он. - Он сожалеет об этих последствиях».

О последствиях? А о деяниях тоже? «Я буду придерживаться того, что он сожалеет о последствиях», - сказал защитник.

6 июня вечером Таррасте на своем Subaru в волости Ляэнеранна вблизи Лихула через островок безопасности заехал на заправку Olerex, протаранив другие автомобили и стену заправки, и уехал. Его начал преследовать в тот момент находившийся на заправке 40-летний мотоциклист. Таррасте вылетел в кювет. Мотоциклист остановился в десятке метров от него. Таррасте застрелил его.

Через почти полчаса Таррасте, который успел пешком пройти около 800 метров, открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю Жигули. Он застрелил находившуюся в машине 61-летнюю пассажирку. Ее муж и двое внуков, мальчики трех и пяти лет, получили ранения. Доставленные в тяжелом состоянии в больницу дети на данный момент уже выписаны.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.

Точное число пуль, которые попали в случайно проезжавший мимо автомобиль, знает только следствие. ФОТО: Lilli Tölp