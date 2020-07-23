ФОТО И ВИДЕО ⟩ Стильная вилла и действующий бар в живописной долине реки Эльва ждут покупателя

Полностью отремонтированная пять лет назад вилла расположена на склоне холма с очаровательным видом на извилистую реку Эльва. На первом этаже потрясающей виллы находятся большой зал для семинаров и столовая с камином, где могут разместиться до 50 человек. На первом этаже также есть хорошо оборудованная кухня, балкон и терраса.

Вилла Vapramäe. ФОТО: KV.EE

На втором этаже дома находятся четыре спальни с ванными комнатами. В двух комнатах даже есть собственный балкон, а в одной комнате есть ванна. На следующем этаже расположена спальня с ванной комнатой и инфракрасной сауной. На крыше - зона отдыха и просторная терраса, а в подвале - каминный зал, баня с предбанником, отдельным туалетом и двумя подсобными помещениями.

Вилла. ФОТО: KV.EE

Дом, построенный в 1980-х годах, пять лет назад подвергся обширной реконструкции. Наружные стены сделаны из камня, потолочные перекрытия и крыша - из железобетона, кровельный материал - битум. Полы покрыты керамической плиткой и паркетом из натурального дерева. В интерьере использована штукатурка натуральных тонов. Большое внимание уделяется естественному освещению, которое дают большие окна и балконы.

Вид на реку Эльва. ФОТО: KV.EE

На берегу реки Эльва стоит баня, вмещающая до 20 человек и состоящая из каминного зала с кухней, туалета, парная, душа и раздевалки, а также большой террасы.

Но украшением недвижимости является здание построенного в 1884 году и относящегося к мызе Меэри склада, где сегодня работает самая настоящая корчма. На первом этаже располагается зал площадью 106,6 м2 с барной стойкой, кухней, посудомойкой, подсобным помещением, двумя отдельными туалетами, большой террасой и лестницей. На втором этаже - пять комнат с ванными. Общая площадь строения составляет 263 м2.

Интерьер виллы Vapramäe. ФОТО: KV.EE

Круглогодично работающая и вмещающая до 50 человек корчма является популярным местом, где можно поесть и остановиться на ночлег. Интерьер дома украшен коваными перилами от Ивара Фельдманна и железной печью. Также в корчме есть бильярдный стол, уникальная барная стойка, оригинальные картины и большая терраса.

Интерьер корчмы. ФОТО: KV.EE

Выставленный на продажу объект состоит из двух участков недвижимости общей площадью 1,1 га. В дополнение к главному зданию, бане и корчме, в пакет входит также есть альпийский дом с шестью спальными местами.

Корчма Vapramäe находится у трассы Тарту-Валга, всего в нескольких километрах от центра Эльвы. Рядом с корчмой расположены остановки автобуса и поезда.

Гостиничный номер. ФОТО: KV.EE