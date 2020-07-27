Картина дня: ограничения в стране продлеваются, больной интернет-агрессор и шокирующая политика Telia

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 июля.
«Сначала секс, а потом ты умрешь»: неизвестный терроризирует жительниц Эстонии угрозами расправы
Проживающий в небольшом городе мужчина забрасывает женщин по всей Эстонии угрозами убийства, а когда одна из них обратилась в полицию, ее просто отправили домой. Читать дальше...
Страх перед второй волной: правительство ЭР продлевает запрет на авиаперелеты в ряд стран
Правительство решило продлить запрет на полеты в страны, где высока опасность заразиться COVID-19, до конца августа. Читать дальше...
Родня в шоке: Telia шлет поздравления скончавшимся клиентам
Вдова вице-мэра Тарту Мадиса Лепайыэ Керсти получила от Telia cчет с приветствием в адрес умершего. И это несмотря на то, что договор на оказание услуг был сразу же после смерти мужа переоформлен на ее имя. Читать дальше...
Очереди к ортодонтам в Эстонии расписаны на год: родители бьют тревогу и не знают, что делать
Эстонские родители обеспокоены: очередь на визит к ортодонту настолько длинная, что записаться на первичный осмотр практически невозможно, время ожидания доходит до года. Чрезвычайное положение только усугубило ситуацию, поскольку многие зубные врачи были вынуждены отменить прием пациентов и работали только клиники экстренной помощи. В стране у нас 69 сертифицированных ортодонтов, а спрос на их услуги растет с каждым годом. Читать далее...
Россия бесплатно оформит визы тем, кому не удалось ими воспользоваться из-за COVID-19
После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов. Читать далее...
ФОТО И ВИДЕО 〉 Смородиновые хутора справляются со сбором урожая и без украинцев
На черносмородиновых хуторах юга Эстонии в последнюю декаду июля начался сбор урожая, но в отличие от клубничных полей, которые требуют большого труда, кусты смородины очищают от ягод с помощью комбайнов, и нанимать дополнительных работников садоводам не нужно. Читать дальше...
Фентанил начал возвращаться на рынок наркотиков в Эстонии
Если в начале 2020 года сообщалось о вытеснении фентанила с рынка наркотиков в связи с задержанием крупных наркоторговцев, то теперь ситуация изменилась: заменившие фентанил наркотики пропали с подпольного рынка из-за закрытия границ, а фентанил снова начал появляться на улицах. Читать дальше...
Во Вьетнаме новая вспышка коронавируса более агрессивного типа, десятки тысяч туристов эвакуируют
Власти Вьетнама сообщили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Дананге и ближайших провинциях. За последние пять дней там зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей, причем речь идет о вирусе нового типа, ранее не встречавшегося в стране. Об этом сообщается на сайте правительства Вьетнама. Читать дальше...
«Я решил, что это снова теракт»: машиной с эстонскими номерами управлял житель Косова
Нетрезвый молодой человек из Косова, гнавший на внедорожнике с эстонскими номерами по Берлину, в воскресенье в 7.20 утра потерял контроль над автомобилем и врезался в толпу у входа в метро. Авария с семью пострадавшими напомнила берлинцам произошедший в конце 2016 года теракт. Читать дальше...
Департамент здоровья: о второй волне коронавируса и новых запретах говорить рано
Хотя в Европе растет число заболеваний коронавирусом, эстонские эксперты утверждают, что о второй волне Covid-19 и новых запретах говорить рано: по оценке Департамента здоровья, речь идет лишь о единичных вспышках вируса. Читать дальше...
Некоторые леса Эстонии утопают в рыжиках
Хотя обычно сезон рыжиков в лесах Эстонии начинается только в августе, в этом году грибы с оранжево-зелеными шляпками появились немного раньше и, судя по некоторым фотографиям, покрывают леса большими колониями. Читать дальше...
Silmet несет серьезные убытки
Оборот производящего в Силламяэ редкоземельные металлы NPM Silmet OÜ снизился в прошлом году на 13,3% до 57 миллионов евро, а чистая прибыль с 14,3 миллиона евро превратилась в убытки в размере 2,1 млн. Читать дальше...
В Мустамяэ автомобиль сбил 18-летнего пешехода
В воскресенье в 21.18 Центр тревоги получил сообщение о том, что на Акадеэмия-теэ в таллиннском районе Мустамяэ произошло дорожное происшествие. Читать дальше...
В Хаапсалу автомобиль BMW насмерть сбил пешехода
Сегодня, 27 июля, около 13:30 центр тревоги получил сообщение, что в Хаапсалу автомобиль сбил 64-летнюю женщину, которая получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Читать далее...
Ученые назвали заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз
Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, у которых имеется сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета, и они в 12 раз чаще умирают от коронавируса. Читать дальше...