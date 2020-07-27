Картина дня: ограничения в стране продлеваются, больной интернет-агрессор и шокирующая политика Telia

«Сначала секс, а потом ты умрешь»: неизвестный терроризирует жительниц Эстонии угрозами расправы

Проживающий в небольшом городе мужчина забрасывает женщин по всей Эстонии угрозами убийства, а когда одна из них обратилась в полицию, ее просто отправили домой. Читать дальше...

Страх перед второй волной: правительство ЭР продлевает запрет на авиаперелеты в ряд стран

Правительство решило продлить запрет на полеты в страны, где высока опасность заразиться COVID-19, до конца августа. Читать дальше...

Родня в шоке: Telia шлет поздравления скончавшимся клиентам

Вдова вице-мэра Тарту Мадиса Лепайыэ Керсти получила от Telia cчет с приветствием в адрес умершего. И это несмотря на то, что договор на оказание услуг был сразу же после смерти мужа переоформлен на ее имя. Читать дальше...

Очереди к ортодонтам в Эстонии расписаны на год: родители бьют тревогу и не знают, что делать

Эстонские родители обеспокоены: очередь на визит к ортодонту настолько длинная, что записаться на первичный осмотр практически невозможно, время ожидания доходит до года. Чрезвычайное положение только усугубило ситуацию, поскольку многие зубные врачи были вынуждены отменить прием пациентов и работали только клиники экстренной помощи. В стране у нас 69 сертифицированных ортодонтов, а спрос на их услуги растет с каждым годом. Читать далее...

Россия бесплатно оформит визы тем, кому не удалось ими воспользоваться из-за COVID-19

После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Смородиновые хутора справляются со сбором урожая и без украинцев

На черносмородиновых хуторах юга Эстонии в последнюю декаду июля начался сбор урожая, но в отличие от клубничных полей, которые требуют большого труда, кусты смородины очищают от ягод с помощью комбайнов, и нанимать дополнительных работников садоводам не нужно. Читать дальше...

Фентанил начал возвращаться на рынок наркотиков в Эстонии

Если в начале 2020 года сообщалось о вытеснении фентанила с рынка наркотиков в связи с задержанием крупных наркоторговцев, то теперь ситуация изменилась: заменившие фентанил наркотики пропали с подпольного рынка из-за закрытия границ, а фентанил снова начал появляться на улицах. Читать дальше...

Во Вьетнаме новая вспышка коронавируса более агрессивного типа, десятки тысяч туристов эвакуируют

Власти Вьетнама сообщили о вспышке коронавирусной инфекции в городе Дананге и ближайших провинциях. За последние пять дней там зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей, причем речь идет о вирусе нового типа, ранее не встречавшегося в стране. Об этом сообщается на сайте правительства Вьетнама. Читать дальше...

«Я решил, что это снова теракт»: машиной с эстонскими номерами управлял житель Косова