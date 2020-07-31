Ратас о скандале с воспитателем детсада: мне всегда можно написать, нет нужды извиняться за это

«К премьер-министру обращаются сотни людей, получать от них обратную связь и отвечать на их письма — приветствуется в демократическом государстве. Я ответил на письмо Кадри Тенносаар, уверил ее, что мне всегда можно писать и задавать вопросы, и за это не нужно извиняться. Согласно ее просьбе, я удалил тот ее пост в Facebook», - прокомментировал Ратас.

Скандал вызвало то, что больная раком воспитатель детсада на Facebook-странице премьер-министра Ратаса весьма эмоционально высказала негодование по поводу крайне высокой зарплаты нового директора Департамента по делам образования и молодежи Уллы Иллисон, после чего директор детсада Pallipõnn, где Кадри Тенносаар должна была начать работу 10 августа, осудила Кадри за ее поступок и приказала извиниться перед Юри Ратасом. Тенносаар так и поступила, однако после этого все же прямо заявила будущем начальнице, что извинилась она неискренне, потому что не считает, что ее поступок был некорректным. На данный момент стороны — директор детсада Майре Кальювеэр и Кадри Тенносаар — пока не договорились, поскольку Кальювеэр пригрозила, что в случае, если история окажется в СМИ, то работу Тенносаар не получит. Статью о том, как развивались события, можно прочесть здесь.