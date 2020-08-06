Курение на балконе привело к пожару, лишившему семью дома

Когда прибыли спасатели, один конец здания горел открытым огнем, и огонь быстро распространился между тремя частями дома. Через полчаса после того, как поступило сообщение о пожаре, горящий асбест стрелял уже на расстояние нескольких сотен метров от дома.

На вызов приехали шесть аварийно-спасательных машин из Пярну, Хяэдемеэсте, Пярну-Яагупи и Вяндра, а также добровольные пожарные из Таали. На помощь пришли скорая помощь и работники Elektrilevi, которые отсоединили жилые электрические кабели.

Сильнее всего пострадала выходящая на улицу сторона дома. Ее второй этаж был полностью уничтожен пожаром. Спасателям удалось ограничить распространение огня, но весь дом был поврежден водой и копотью.

Когда вспыхнул пожар, люди вышли из дома и не пострадали. В 19.05 руководитель работ Спасательного департамента сообщил, что пожар взят под контроль. Пожар был потушен в 20.49.

Пожар в Синди ФОТО: Kristo Niglas

Сотрудники Спасательного департамента установили, что пожар начался на балконе второго этажа и перекинулся оттуда на конструкции крыши. Свидетельства и наблюдения, собранные на месте, позволяют предположить, что пожар, вероятно, начался с курения на балконе. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе процедуры.

По словам Катарины Ваабель, специалиста по коммуникациям волости Тори, жители, потерявшие дома в результате вчерашнего пожара, не обращались в волость.

Пожарная команда Синди напоминает об основах домашней безопасности. Главный спаситель - детектор дыма, состояние которого необходимо проверять. Спасатели напомнили, что для датчика недостаточно просто мигать красным светом, он должен издавать звук.