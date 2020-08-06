Курение на балконе привело к пожару, лишившему семью дома

Вчера в половине шестого вечера спасатели получили сообщение о пожаре на улице Мянгувялья в Синди, где загорелся двухэтажный частный дом с асбестовой крышей и оштукатуренным фасадом. Собранные на месте пожара вещественные доказательства позволяют предположить, что пожар, вероятно, начался с курения на балконе, пишет Pärnu Postimees.
Когда прибыли спасатели, один конец здания горел открытым огнем, и огонь быстро распространился между тремя частями дома. Через полчаса после того, как поступило сообщение о пожаре, горящий асбест стрелял уже на расстояние нескольких сотен метров от дома.
На вызов приехали шесть аварийно-спасательных машин из Пярну, Хяэдемеэсте, Пярну-Яагупи и Вяндра, а также добровольные пожарные из Таали. На помощь пришли скорая помощь и работники Elektrilevi, которые отсоединили жилые электрические кабели.
Сильнее всего пострадала выходящая на улицу сторона дома. Ее второй этаж был полностью уничтожен пожаром. Спасателям удалось ограничить распространение огня, но весь дом был поврежден водой и копотью.
Когда вспыхнул пожар, люди вышли из дома и не пострадали. В 19.05 руководитель работ Спасательного департамента сообщил, что пожар взят под контроль. Пожар был потушен в 20.49.
Сотрудники Спасательного департамента установили, что пожар начался на балконе второго этажа и перекинулся оттуда на конструкции крыши. Свидетельства и наблюдения, собранные на месте, позволяют предположить, что пожар, вероятно, начался с курения на балконе. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе процедуры.
По словам Катарины Ваабель, специалиста по коммуникациям волости Тори, жители, потерявшие дома в результате вчерашнего пожара, не обращались в волость.
Пожарная команда Синди напоминает об основах домашней безопасности. Главный спаситель - детектор дыма, состояние которого необходимо проверять. Спасатели напомнили, что для датчика недостаточно просто мигать красным светом, он должен издавать звук.
Спасательный департамент предупреждает, что следует быть очень осторожными при курении на балконе и по возможности избегать этого, поскольку случайная искра может вызвать пожар спустя долгое время после выхода с балкона. Окурок следует гасить в емкости, наполненной водой, а пепельницу нельзя опустошать в емкость, в которой был собран мусор: мусор загорается, и последствия могут быть необратимыми.