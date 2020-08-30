Финляндия пытается избежать закрытия границы с Эстонией

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что на данный момент правительство Финляндии не планирует вводить более строгие ограничения на поездки в Эстонию.

«Я рад сообщить, что мы договорились создать комиссию из официальных лиц, чтобы посмотреть, как можно обеспечить свободное передвижение людей между двумя странами», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции после встречи.

То же самое заявил Хаависто, добавив, что правительства обеих стран должны сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более свободное передвижение людей в обоих направлениях.