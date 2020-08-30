Вс, 30.08.2020
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Яна Тоом

Финляндия пытается избежать закрытия границы с Эстонией

Урмас Рейнсалу

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Эстония и Финляндия решили снова активизировать работу действовавшей весной совместной комиссии для обмена информацией и координации действий по борьбе с вирусом, заявили министры иностранных дел Эстонии и Финляндии, которые встретились в Таллинне в воскресенье, 31 августа, передает Rus.ERR.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что на данный момент правительство Финляндии не планирует вводить более строгие ограничения на поездки в Эстонию.

«Я рад сообщить, что мы договорились создать комиссию из официальных лиц, чтобы посмотреть, как можно обеспечить свободное передвижение людей между двумя странами», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции после встречи.

То же самое заявил Хаависто, добавив, что правительства обеих стран должны сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более свободное передвижение людей в обоих направлениях.

По словам Рейнсалу, он объяснил своему финскому коллеге меры, запланированные правительством Эстонии для сдерживания распространения коронавируса, в том числе тестирование в аэропорту и портах.

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