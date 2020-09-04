Картина дня: правила пересечения границы с Россией, сомнительный способ выселения арендаторов и старт Rally Estonia

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии возросло на 15 человек

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2106 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 15 проб дали положительный результат. Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек составила ровно 16. Читать далее...

Черным по белому 〉 Кто и на каких условиях может выехать из Эстонии в Россию и наоборот

Пандемия временно приостановила поток туристов на российско-эстонской границе и остро поставила сразу несколько вопросов: «Когда наконец можно будет отправиться в Россию? Кому и сейчас можно? На каких условиях? И кто из россиян может приехать к нам?» Ответа на первый вопрос пока нет, а на другие вопросы Rus.Postimees ответило посольство РФ в Эстонии. Читать далее...

Министр здравоохранения Латвии: Эстония нарушила договоренность о балтийском пузыре

Относительно высокая заболеваемость Covid-19 в Литве и Эстонии в значительной степени объясняется односторонним отступлением этих стран от строгих ограничений на передвижение людей, договоренность о которых была достигнута при создании так называемого балтийского пузыря, сказала в интервью Латвийскому радио и Латвийскому телевидению министр здравоохранения Илзе Винькеле. Читать далее...

Rally Estonia: Тянак показал лучшее время на тестовых заездах

Болельщикам хорошо известно, что первый чемпионат мира по ралли (WRC) провели в 1973 году. 47 лет спустя этап чемпионта WRC проведут в Эстонии. Читать далее...

Маргарита Черняева уходит из ERR в бюро Яны Тоом

Руководитель русской редакции радионовостей Маргарита Черняева подтвердила Rus.Postimees, что уходит из ERR в бюро евродепутата Яны Тоом. Читать далее...

Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, сообщает в пятницу NEWSru со ссылкой на газету Die Welt. На таком решении настояли Франция, Италия и особенно Германия. Читать далее...

Вице-канцлер Минюста: выселение "силой" может грозить серьезными проблемами

Недавно Rus.Postimees публиковал статью о том, как местный юрист заявил, что обнаружил новый законный способ, как выселить должников-арендаторов за считанные часы. На статью отреагировал вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики права Кай Хярманд, посчитав очень важным более подробно разъяснить правовые нюансы. Читать далее...

Пять лет назад мир потрясло фото погибшего мальчика-мигранта. Изменилось ли что-то с тех пор?

Пять лет назад, в начале сентября, мир потрясла фотография: тело мальчика-мигранта, семья которого не добралась до греческих островов, лежало на песке турецкого пляжа. Погибший ребенок стал символом мигрантского кризиса 2015-го, когда тысячи людей гибли на пути в Европу. Читать далее...

Приложение HOIA скачали 80 000 раз: больными себя отметили 13 человек

Работой над эстонским мобильным приложением по отслеживанию контактов с носителями коронавируса, выпущенного в преддверии Дня восстановления независимости, занималось как государство, так и 12 эстонских предприятий. Postimees решил узнать, какова ситуация через две недели после появления приложения HOIA. Читать далее...