Исследование в Ида-Вирумаа выявило больных Covid-19 без симптомов

В отношении двух выявленных в ходе исследования зараженных ясно, что инфицирование не связано с конкретными очагами, сказала ERR руководитель мониторинга, профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда. У одного зараженного человека Департамент здоровья еще выясняет причины заражения.

По результатам исследования, возможное число взрослых носителей вируса в Ида-Вирумаа может быть от 100 до 700. "Мы можем сказать, что распространение коронавируса в Ида-Вирумаа возросло и сравнимо с апрельскими показателями. Заражаются по большей части молодые, которые легче переносят заболевание или без симптомов", - пояснила Калда.