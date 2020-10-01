Чт, 1.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Парень на электросамокате разогнался до 80 км/ч

Видео ⟩ Парень на электросамокате разогнался до 80 км/ч

ФОТО: Kuvatõmmis

Летом широко распространялось видео, как некий парень едет по Лаагна-теэ на электросамокате со скоростью 70 км/ч. Кажется, у него появился соперник, пишет Elu24.

В эстонской группе EZ-дуны! появилось видео, на котором видно, как некий парень гонит на электросамокате по тротуару быстрее, чем автомобили по дороге. 

«Как так разогнать самокат? А что будет если наедет на камушек или шишку?», - задается вопросом человек, выложивший видео в интернет, показывая, что не поспевает за самокатом, хотя скорость его автомобиля 76 км/ч. 

В комментариях многие не одобрили поведение "гонщика". Кто-то прокомментировал, что в Швеции, к примеру, запрещено ездить на самокате со скоростью выше 30 км/ч. 

Как так разогнать самокат? А что будет если наедет на камушек или шишку? 🤔 А по пешеходгой/велосипедной можно так ехать?

Posted by Algirdas Rimeikis on Teisipäev, 29. September 2020

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back