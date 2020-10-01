Видео ⟩ Парень на электросамокате разогнался до 80 км/ч

В эстонской группе EZ-дуны! появилось видео, на котором видно, как некий парень гонит на электросамокате по тротуару быстрее, чем автомобили по дороге.

«Как так разогнать самокат? А что будет если наедет на камушек или шишку?», - задается вопросом человек, выложивший видео в интернет, показывая, что не поспевает за самокатом, хотя скорость его автомобиля 76 км/ч.

В комментариях многие не одобрили поведение "гонщика". Кто-то прокомментировал, что в Швеции, к примеру, запрещено ездить на самокате со скоростью выше 30 км/ч.