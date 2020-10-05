Агрессивный мужчина с ножом заставил полицейского схватиться за оружие

В воскресенье, 4 октября, около 20.45 полиция получила сообщение о том, что по улице Харидузе в Тюри ходит мужчина с ножом. Руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ сказал, что сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на вызов. На месте нарушителю неоднократно был отдан приказ бросить оружие, пишет Järva Teataja.
Поскольку подозреваемый сначала приказ проигнорировал, прибывший на место сотрудник полиции направил на него служебного оружие и повторил свое требование, после чего тот все же бросил нож.
«Полицейские задержали 55-летнего человека и доставили его в отделение, где медики его осмотрели и передали врачам, - уточнил Халлимяэ. – Никто в результате происшествия не пострадал».
Нужно отметить, что случаев, когда стражу порядка во избежание наказания приходилось реально использовать служебное оружие, происходит крайне мало. Все помнят трагедию, разыгравшуюся в октябре 2017 года на таллиннской площади Вабадузе, когда размахивавший ножами человек не подчинился распоряжениям полиции.
Чтобы остановить приближавшегося нарушителя, один из сотрудников использовал служебное оружие и сначала произвел предупредительный выстрел, в итоге стрелять пришлось на поражение. Нарушитель получил тяжелое ранение, был доставлен в больницу, где скончался.
Старший аналитик Департамента полиции и погранохраны Армин Сааритс сказал тогда BNS, что оружие – это крайнее средство, которое применяется тогда, когда чья-то жизнь находится в опасности. Чаще всего полицейские производят предупредительный выстрел и, как правило, оружие применяется, чтобы остановить дорожного нарушителя.
В 2015 и 2016 годах полиция использовала оружие, чтобы остановить нападение, по одному разу. В 2014 году таких случаев вообще не было, в 2013 году нападения при помощи оружия останавливали дважды, а в 2012 году – трижды.
С 2012 года в течение последних пяти лет дважды люди погибали от пули, выпущенной из служебного оружия. Один – тот самый случай на площади Вабадузе в 2017 году, а другой произошел в 2012 году, когда нарвскому полицейскому пришлось применить служебное оружие против человека, который, согласно имевшимся подозрениям, до того убил свою жену, а после напал на стража порядка.