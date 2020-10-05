Агрессивный мужчина с ножом заставил полицейского схватиться за оружие

Поскольку подозреваемый сначала приказ проигнорировал, прибывший на место сотрудник полиции направил на него служебного оружие и повторил свое требование, после чего тот все же бросил нож.

«Полицейские задержали 55-летнего человека и доставили его в отделение, где медики его осмотрели и передали врачам, - уточнил Халлимяэ. – Никто в результате происшествия не пострадал».

Нужно отметить, что случаев, когда стражу порядка во избежание наказания приходилось реально использовать служебное оружие, происходит крайне мало. Все помнят трагедию, разыгравшуюся в октябре 2017 года на таллиннской площади Вабадузе, когда размахивавший ножами человек не подчинился распоряжениям полиции.

Чтобы остановить приближавшегося нарушителя, один из сотрудников использовал служебное оружие и сначала произвел предупредительный выстрел, в итоге стрелять пришлось на поражение. Нарушитель получил тяжелое ранение, был доставлен в больницу, где скончался.

Старший аналитик Департамента полиции и погранохраны Армин Сааритс сказал тогда BNS, что оружие – это крайнее средство, которое применяется тогда, когда чья-то жизнь находится в опасности. Чаще всего полицейские производят предупредительный выстрел и, как правило, оружие применяется, чтобы остановить дорожного нарушителя.

В 2015 и 2016 годах полиция использовала оружие, чтобы остановить нападение, по одному разу. В 2014 году таких случаев вообще не было, в 2013 году нападения при помощи оружия останавливали дважды, а в 2012 году – трижды.

С 2012 года в течение последних пяти лет дважды люди погибали от пули, выпущенной из служебного оружия. Один – тот самый случай на площади Вабадузе в 2017 году, а другой произошел в 2012 году, когда нарвскому полицейскому пришлось применить служебное оружие против человека, который, согласно имевшимся подозрениям, до того убил свою жену, а после напал на стража порядка.