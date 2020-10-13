Яанус Карилайд: постараемся восстановить в Ида-Вирумаа порядок и доверие

Заместитель председателя Центристской партии признался в интервью Postimees, что у его партии в Ида-Вирумаа имеются проблемы, хотя практически каждые выборы регион раскрашен в центристские темно-зеленые тона. Жарче всего сейчас в Нарве и Йыхви, в последнем из которых зампред партии лично помогал найти нового волостного старейшину.
- Можно сказать, что недавно вы стали известны в Ида-Вирумаа или, по крайней мере, намного известнее, чем раньше. Не знаете, почему?
- А-а, так я теперь известный человек в Ида-Вирумаа? Раньше мое сердце болело за Валга, теперь сердце начало болеть и за будущее Йыхви. Сейчас я занимаюсь будущим и Йыхви, и Валга. В масштабах Эстонии это нормально, мы должны заботиться обо всех регионах страны. А поскольку я являюсь председателем Хаапсалуского городского собрания, уже давно мое сердце болит и за будущее Хаапсалу.
- Да, похоже на Бермудский треугольник. Но если без шуток: Мартин Репинский просил вас о помощи, когда недавно у него в Йыхви возникли проблемы с подбором нового волостного старейшины? Действующего старейшину Макса Каура сняли - и вдруг оказалось, что поставить на его место некого.
- Скажем так, «просил» - это слишком, но тему эту мы обсуждали. В партии так заведено, что предлагают кандидатуры. Но, в конце концов – и я это подчеркну – решение принимает местное собрание. Кандидат, которого отбирают, отправляется к членам волостного собрания, отвечает на их вопросы, и если он сдаст этот экзамен, у него появляется шанс стать волостным старейшиной. Насколько я понимаю, Юри Кондрад стал старейшиной Йыхви с распределением голосов 11:10.
- Насколько хорошо вы сами знаете Юри Конрада?
- Я думаю, что хорошо знаю его больше пяти лет. Мы сотрудничали на разных уровнях. Я считаю его таким человеком, который соблюдает договоренности и является командным игроком. Как он справится теперь с ролью старейшины волости Йыхви… Он знает, что в течение семи лет этот пост занимали восемь старейшин. Должен показать себя успешным, особенно проявить себя в роли командного игрока: как ты сможешь справиться с волостным секретарем, заместителями старейшины и 11 (входящими в коалицию) волостными депутатами. Может быть, нужно искать более широкую точку опоры. Там никто не может заниматься своими личными политическими планами. Мне тут уже передали большое количество так называемого компромата на Юри Конрада, который переслали из Валга членам волостного собрания Йыхви, когда стало известно, что он может стать старейшиной. Такого всеэстонского сотрудничества раньше не наблюдалось.
Такой поиск, сортировка и распространение компрометирующих материалов, распространение слухов, к сожалению, являются обычной политической практикой в некоторых регионах. В мой почтовый ящик пока никто не отправил таких материалов на нового йыхвиского старейшину, но они же знают, кому слать.
- Вызывает вопросы и позиция самого Мартина Репинского в Ида-Вирумаа – это даже не региональный руководитель. Как вы считаете, в качестве кого он там выступает?
- Он же получил свои парламентские голоса в Ида-Вирумаа. На прошлых местных выборах Центристская партия получила в Йыхви три места (сейчас в волостном собрании остался только они центрист, – Роман Граф – который баллотировался по спискам избирательного союза «За Йыхви» и недавно вступил в партию – Т.К.) Ида-Вирумаа в целом сейчас является вызовом для нашей партии. Прежде всего, Нарва и Йыхви. Уже в эту пятницу мы с генеральным секретарем отправляемся в регион, где будем общаться с однопартийцами. Попытаемся восстановить там порядок и доверие. Когда-то в Ида-Вирумаа была очень единая и сильная политическая команда… Сейчас ее нет и мы попытаемся создать ее снова.
- Мне кажется, что в Нарве была группа товарищей, которые пользовались франшизой Центристской партии, и после исключения из партии коррупционера Алексея Воронова это компания в знал солидарности вышла из партии.
- Если Центристская партия выступает в каком-то местном самоуправлении со своим списком, правление партии исходит, прежде всего, из того, сколько голосов получится набрать. И в Нарве Центристская партия всегда – осмелюсь назвать срок в 15 лет – получала много голосов. Теперь возникла ситуация, при которой во время будущих выборов в октябре следующего года партии может быть брошен серьезный вызов. Но мы этим занимаемся. То, что там произошло, это – вчерашний день. Оценивать, можно ли было сделать как-то иначе… Насколько я понимаю, в Нарвском горсобрании остались два-три центриста. (В действительности их теперь пять: Михаил Стальнухин, Тармо Таммисте, Хели Адамович, Тамара Комлова и Анна Коваленко, но двое последних восстановили свое членство в партии – Т.К.) Один из них – Михаил Стальнухин, роль которого – может быть, к удивлению журналистов – в Нарве и Ида-Вирумаа я ценю очень высоко. Но я не должен думать с Михаилом, как провести обновление в Нарве. (Карилайд забывает упомянуть тут Яну Тоом, которая сейчас официально является руководителем нарвских центристов – Т.К.)
- В других регионах Эстонии отделения партии обычно охватывают весь уезд, за исключением Таллинна. Но в Ида-Вирумаа такое распределение осложнено, там имеются три региона: Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве и Нарва. Чем это обусловлено?
- Прежде всего, это можно объяснить наличием сильных личностей. У нас в свое время Пярну и Пярнуский уезд рассматривались по-отдельности, но партия провела работу и теперь это единый регион. И в Ида-Вирумаа он должен стать единым.
- Я понял, что нельзя выражать недоверие своему однопартийцу в собрании, что это является одним из писаных или неписанных законов Центристской партии.
- Понимаю, на что вы намекаете. Естественно, есть уставные рекомендации и даже так называемые скрижали, но как человек на месте управляет своим политическим эго и амбициями? Каждое место настолько специфично, что провести одну линию для всей Эстонии невозможно. Все случаи нужно рассматривать отдельно, чтобы члены собрания, которые предоставили человеку рабочее место, ему доверяли.
Партия не является номером один. Если мы посмотрим местные самоуправления, то номер один – собрание, партия – вторична. Прежде всего, нужно исходить из интересов местных жителей, и партия скорее является бонусом и возможностью. Через партию можно развивать окружающую среду, приводить инвестиции, исполнять обещания. Таким образом, в том, кто является волостным старейшиной или председателем собрания, нужно исходить из собрания и только потом из партии.
- Мне кажется, что при снятии однопартийца Макса Каура в Йыхви, Мартин Репинский просто использовал JOKK-схему, поскольку он дирижировал сменой власти, но те, кто выразили Кауру недоверие, номинально не состоят в Центристской партии. (Репинский позволил своей сожительнице, центристске Екатерине Васильевой выйти из волостного собрания, вместо нее в состав вошла баллотировавшаяся по спискам партии ясновидящая Илона Калдре, которая является беспартийной, и у которой по этой причине не было препятствий в выражении недоверия Максу Кауру – Т.К.)
- Я бы все же высоко оценил членов собрания. Переоценивать значимость одного человека в этом смысле это слишком. Есть 11 членов собрания, и у каждого была своя причина, почему они выразили недоверие прежнему старейшине и доверие новому. Я думаю, что у Репинского, несомненно, тут была своя роль – это невозможно скрыть. Но я не переоценивал бы ее.
- То есть, Репинский сам пытается преувеличить свою роль в глазах общественности?
- Я понимаю, что он передает выбор 11 членов собрания.
- В то же время, например, имеющая большой опыт и высоко ценимая на месте центристска, бывшая руководитель регионального отделения партии Ээви Паасмяэ, которая открыто правда однопартийцев не критиковала, впервые обратилась с заявлением к Репинскому перед так называемым йыхвиским путчем.
- Да. Она очень чувствует региональную политическую атмосферу. У нее есть право на такое мнение. Мы в партии в принципе толерантны к многообразию мнений – мы же требуем от людей думать одинаково, и всегда находиться по одну линию фронта. Внутри партии есть фракции и разные точки зрения. Я считаю это естественным, это показывает жизнеспособность партии.
Может быть, возникнет спор о будущем Ида-Вирумаа, – кто является лучшим волостным старейшиной, как регионом можно было бы в действительности руководить – если мы использует это правильно и сделаем правильные выводы, это пойдет на пользу Центристской партии.
- А Центристская партия не боится, что у Николая Осипенко, компании которого Репинский помог вернуться к власти, мягкого говоря, сомнительная репутация, и теперь это может навредить партии?
- Я с этим человеком никогда не встречался. Читал, конечно, в разных изданиях, что он полумифическое явление в Ида-Вирумаа. Но сейчас правление партии исходит из того, что мы хотим как можно быстрее прекратить конфликты, заняться составлением списка партии, и получить лучший результат, чем три мандата. С кем и как мы это сделаем и есть наша задача решить. Правление партии считает Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарву очень важными местами Ида-Вирумаа, и мы очень остро осознаем сегодняшние проблемы там.
- В прошлом году представители Центристской партии высшего уровня после выборов в парламент сами признались, что шумиха, возникшая вокруг государственной гимназии в Кохтла-Ярве, могла отнять у партии победу на выборах.
- Да. Это был коммуникационный кризис – в неправильный момент по неправильной теме. Это действительно так произошло. Политические оппоненты, безусловно, умышленно устроили панику, что, конечно, не отменяет и нашу собственную коммуникационную слабость.
- Повторю предыдущий вопрос: вы не опасаетесь, что указанный ранее случай в Йыхви может оказаться очередным камнем на вашей шее?
- В Йыхви имеется серьезная проблема. Как местные жители знают: восемь старейшин за семь лет. Это вызывает обеспокоенность. Это показывает, что собрание очень сильно расслоено между разными группами интересов. Что за этим на самом деле стоит, почему не могут договориться по вопросам развития волости и придерживаться договоренностей, у этого очень много причин.
Но мы очень четко осознаем, что возможно и то, что нынешние 11 членов коалиции не останутся вместе. Ближайшее время покажет, окажутся ли старейшина и его заместители на высоте при исполнении своих обязанностей. Это и является одной из причин, почему в эту пятницу мы едем в Ида-Вирумаа и Йыхви.
- Центристской партии нужно навести порядок в Ида-Вирумаа, почему как минимум в 1996 года после выборов в парламент регион окрашивался в темно-зеленые цвета – партия там рулила.
- Одно, о чем я уже говорил, и что могло бы решить вопросы идетитета и управления, это – объединение Ида- и Ляэне-Вирумаа. По политическим и эгоистичным причинам это до сих пор не осуществлено. Мог бы быть единый Вирумаа, нет смысла разделять его знаково и семантически. Уже само это разделение вызывает разные ассоциации. Сам я считаю, что эта тема заслуживает стать поводом для дебатов.