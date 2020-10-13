Яанус Карилайд: постараемся восстановить в Ида-Вирумаа порядок и доверие

- Я бы все же высоко оценил членов собрания. Переоценивать значимость одного человека в этом смысле это слишком. Есть 11 членов собрания, и у каждого была своя причина, почему они выразили недоверие прежнему старейшине и доверие новому. Я думаю, что у Репинского, несомненно, тут была своя роль – это невозможно скрыть. Но я не переоценивал бы ее.

Мартин Репинский. ФОТО: Madis Veltman

- То есть, Репинский сам пытается преувеличить свою роль в глазах общественности?

- Я понимаю, что он передает выбор 11 членов собрания.

- В то же время, например, имеющая большой опыт и высоко ценимая на месте центристска, бывшая руководитель регионального отделения партии Ээви Паасмяэ, которая открыто правда однопартийцев не критиковала, впервые обратилась с заявлением к Репинскому перед так называемым йыхвиским путчем.

- Да. Она очень чувствует региональную политическую атмосферу. У нее есть право на такое мнение. Мы в партии в принципе толерантны к многообразию мнений – мы же требуем от людей думать одинаково, и всегда находиться по одну линию фронта. Внутри партии есть фракции и разные точки зрения. Я считаю это естественным, это показывает жизнеспособность партии.

Может быть, возникнет спор о будущем Ида-Вирумаа, – кто является лучшим волостным старейшиной, как регионом можно было бы в действительности руководить – если мы использует это правильно и сделаем правильные выводы, это пойдет на пользу Центристской партии.

Николай Осипенко. ФОТО: Internet

- А Центристская партия не боится, что у Николая Осипенко, компании которого Репинский помог вернуться к власти, мягкого говоря, сомнительная репутация, и теперь это может навредить партии?

- Я с этим человеком никогда не встречался. Читал, конечно, в разных изданиях, что он полумифическое явление в Ида-Вирумаа. Но сейчас правление партии исходит из того, что мы хотим как можно быстрее прекратить конфликты, заняться составлением списка партии, и получить лучший результат, чем три мандата. С кем и как мы это сделаем и есть наша задача решить. Правление партии считает Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарву очень важными местами Ида-Вирумаа, и мы очень остро осознаем сегодняшние проблемы там.

- В прошлом году представители Центристской партии высшего уровня после выборов в парламент сами признались, что шумиха, возникшая вокруг государственной гимназии в Кохтла-Ярве, могла отнять у партии победу на выборах.

- Да. Это был коммуникационный кризис – в неправильный момент по неправильной теме. Это действительно так произошло. Политические оппоненты, безусловно, умышленно устроили панику, что, конечно, не отменяет и нашу собственную коммуникационную слабость.

- Повторю предыдущий вопрос: вы не опасаетесь, что указанный ранее случай в Йыхви может оказаться очередным камнем на вашей шее?

- В Йыхви имеется серьезная проблема. Как местные жители знают: восемь старейшин за семь лет. Это вызывает обеспокоенность. Это показывает, что собрание очень сильно расслоено между разными группами интересов. Что за этим на самом деле стоит, почему не могут договориться по вопросам развития волости и придерживаться договоренностей, у этого очень много причин.

Но мы очень четко осознаем, что возможно и то, что нынешние 11 членов коалиции не останутся вместе. Ближайшее время покажет, окажутся ли старейшина и его заместители на высоте при исполнении своих обязанностей. Это и является одной из причин, почему в эту пятницу мы едем в Ида-Вирумаа и Йыхви.

- Центристской партии нужно навести порядок в Ида-Вирумаа, почему как минимум в 1996 года после выборов в парламент регион окрашивался в темно-зеленые цвета – партия там рулила.