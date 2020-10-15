Обязан ли работодатель платить работнику в самоизоляции?

В Трудовую инспекцию обратился работодатель, работник которого собирается провести школьные каникулы за границей и требует заплатить ему во время нахождения в самоизоляции.
«Мой работник сообщил, что вместе с детьми собирается провести школьные каникулы в стране, после возвращения из которой он должен уйти в самоизоляцию. Выполнять работу удаленно он не может. Должен ли я платить ему среднюю зарплату в этот период?» - поинтересовался работодатель.
Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:
«Поскольку речь идет не о препятствиях для выполнения работы, созданных работодателем, а об осознанном решении работника, работодатель не обязан платить в этот период указанную в трудовом договоре зарплату.
Следуя действующим правилам в трудовых отношениях и учитывая интересы друг друга работодатель может:
- Проинформировать всех работников заранее, что если они во время школьных каникул соберутся поехать за границу, то они должны сами проверить, какие требования действуют при возвращении в Эстонию. Самая свежая информация собирается на сайте Министерства иностранных дел.
- Спросить у работника, едет ли он во время отпуска за рубеж. У работодателя для защиты здоровья других работников и предотвращения распространения вируса есть право получить у работника информацию о том, что во время отпуска тот находился за границей, то есть в нынешней ситуации в понимании Закона о трудовом договоре, такой интерес со стороны работодателя полностью оправдан.
- Работникам обязательно нужно объяснить, что поскольку Департамент здоровья советует по возможности избегать поездок в другие страны, но работник все же сам решит ехать, то он должен считаться с обязанностью самоизоляции и с тем, что за время нахождения дома работодатель ему не платит.
- Работодатель может подумать о дополнительных возможностях и провести с работником переговоры о том, чтобы работник во время самоизоляции, например, взял дни дополнительного отпуска (но ни одна из сторон не может этого требовать, это возможно только при двусторонней договоренности или на основании утвержденного графика отпусков). В случае суммированного рабочего времени, например, есть такая возможность, что работодатель не будет вносить работника на время изоляции в рабочий график, а распределит эти часы на последующий период (соблюдая при этом требования о времени отдыха).
- Если работник вернется из-за границы с признаками заболевания, то он должен незамедлительно связаться со своим семейным врачом и оформить лист по нетрудоспособности. Стоит помнить и о том, что на больничном могут остаться и те, кому сообщено, что они являются близким контактом зараженного Covid-19, и они не могут выполнять работу удаленно. Более точную информацию можно получить на сайте Департамента здоровья".