Обязан ли работодатель платить работнику в самоизоляции?

«Мой работник сообщил, что вместе с детьми собирается провести школьные каникулы в стране, после возвращения из которой он должен уйти в самоизоляцию. Выполнять работу удаленно он не может. Должен ли я платить ему среднюю зарплату в этот период?» - поинтересовался работодатель.