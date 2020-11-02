Мужчина из Ида-Вирумаа переболел COVID-19, но повторный тест на коронавирус тоже был положительным

Через 16 дней - снова позитивный тест

Владимир рассказал, что в первые выходные октября у него появился кашель и пропало обоняние, хотя высокой температуры ни тогда, ни после не было. Семейный врач направила его пройти тест на коронавирус, и 7 октября пришел результат - положительный.

Мужчина забрал детей из школы, известил друзей и родственников, с которыми общался. В тот же день тесты сделали супруге и двум детям. Хотя все были в тесном контакте, у жены и сына коронавирус нашли, а у дочери - нет.

“У сына не было вообще никаких симптомов, ни кашля, ни температуры, чувствовал все запахи и вкусы, но, между тем, результат теста позитивный, - рассказал Владимир. - Супруга первый день была с температурой 37,2, после чего температура спала и пропало обоняние”.

“Скажу от себя, очень неприятное ощущение когда ты не чувствуешь запахов и вкуса, - добавляет он. - Вся еда становится приторная, ты не понимаешь, что ешь”.

С заболевшими связалась сотрудница Департамента здоровья и сообщила, что нужно оставаться дома 14 дней с момента появления симптомов. В случае Владимира - до 16 октября.

К концу этого срока у мужчины еще оставался остаточный кашель, и семейный врач направила его сдать анализ крови на воспаление и сделать рентген легких. Результаты оказались хорошими. Делать повторный тест на коронавирус после двухнедельной изоляции теперь считается не обязательным. Поэтому семейный врач хотела закрыть больничный.

“Но в ходе беседы с семейным врачом, я выпросил, именно выпросил у нее направление на прохождение теста. Чтобы для себя удостоверится, что я уже здоров и не представляю угрозы для окружающих, - рассказал Владимир. - Итак, 17-го октября я сдал повторный тест, и 18-го пришел результат - позитивный! Понимаете? Позитивный результат по истечении 16 дней, но меня хотели отправить на работу! Я не понимаю, как можно быть уверенным, что человек уже здоров и не представляет угрозы заражения для других, не сделав тесты?”

Если повторный тест сейчас не обязательный, то, может быть, многие люди выходят на работу, всё ещё оставаясь заразными, рассуждает Владимир.

Он сам позвонил старшему инспектору Департамента здоровье Екатерине Марьиной и описал ситуацию.

“Она была удивлена, но сказала что такое встречается в практике, что по истечении 14 дней тест показывает положительный результат. Иногда бывает и по истечении 30 дней у пациента результат теста показывает “позитивно”. - рассказал мужчина. - Якобы такой человек уже не представляет опасности, но как это можно утверждать? Как понять, что ты уже не заразный и не может заразить других?”

Сотрудница департамента посоветовала сдать анализ на антитела к COVID-19, что Владимир и сделал. Этот тест тоже оказался положительным, то есть у мужчины выработался иммунитет, а значит, коронавируса в его организме быть не должно.

Можно ли заразить окружающих в этой ситуации?

Получив положительный результат теста на антитела, Владимир после трех недель самоизоляции вышел на работу. Но вопросы и сомнения у него остались. Больше всего мужчина переживал, что может заразить кого-то - ведь коронавирус в его организме оставался, когда он уже был здоров.

“ПЦР-тест может быть положительным в среднем до шести недель после выздоровления. Это потому, что так называемые неактивные остатки вируса все еще находятся в организме”, - прокомментировала этот случай Ханна Сепп, главный специалист Отдела контроля за инфекционными заболеваниями и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья.

Тест на коронавирус чаще всего делают методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Если в образце, взятом из носоглотки пациента, есть коронавирус, специальный фермент “размножает” нужный фрагмент РНК вируса и таким образом позволяет легко обнаружить этот вирус, даже если его концентрация в организме очень низкая. Но метод одинаково указывает и на активный вирус, и на уже мертвый.

Ханна Сепп не говорит, что человек в такой ситуации всегда безопасен для окружающих, но, как правило, это так: