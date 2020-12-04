Пт, 4.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Сотрудник Таллиннской тюрьмы сдал положительный тест на коронавирус

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В четверг сотрудник Таллиннской тюрьмы, который тесно контактировал с чиновником, получившим положительный результат теста 27 ноября, сдал положительный тест на коронавирус.

В последнее время чиновник не контактировал с заключенными. Таким образом, в Таллиннской тюрьме насчитывается два сотрудника с положительным тестом на коронавирус. На данный момент активных случаев коронавируса среди заключенных Таллиннской тюрьмы нет.

По состоянию на четверг в Вируской тюрьме не было зафиксировано новых случаев коронавируса. Из ранее зараженных выздоровели 203 заключенных. Ни один из инфицированных заключенных не нуждается в больничном лечении. Семь заключенных были освобождены до выздоровления в связи с окончанием срока наказания. Данные, необходимые для наблюдения за ними, были переданы в Департамент здоровья. Таким образом, в настоящее время среди заключенных Вируской тюрьмы зарегистрировано девять активных случаев заражения коронавирусом. Среди сотрудников Вируской тюрьмы насчитывается пять активных случаев коронавируса.

По состоянию на четверг в Тартуской тюрьме среди заключенных коронавируса не обнаружено. В Тартуской тюрьме есть один тюремный надзиратель, сдавший положительный тест на коронавирус.

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