Сотрудник Таллиннской тюрьмы сдал положительный тест на коронавирус

В последнее время чиновник не контактировал с заключенными. Таким образом, в Таллиннской тюрьме насчитывается два сотрудника с положительным тестом на коронавирус. На данный момент активных случаев коронавируса среди заключенных Таллиннской тюрьмы нет.

По состоянию на четверг в Вируской тюрьме не было зафиксировано новых случаев коронавируса. Из ранее зараженных выздоровели 203 заключенных. Ни один из инфицированных заключенных не нуждается в больничном лечении. Семь заключенных были освобождены до выздоровления в связи с окончанием срока наказания. Данные, необходимые для наблюдения за ними, были переданы в Департамент здоровья. Таким образом, в настоящее время среди заключенных Вируской тюрьмы зарегистрировано девять активных случаев заражения коронавирусом. Среди сотрудников Вируской тюрьмы насчитывается пять активных случаев коронавируса.