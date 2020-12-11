Пт, 11.12.2020
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Криста Фишер
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  • Налогово-таможенный департамент временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве
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Налогово-таможенный департамент временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве

Налогово-таможенный департамент.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В понедельник, 14 декабря, Налогово-таможенный департамент (НТД) временно закроет бюро обслуживания в Йыхви и Нарве, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Бюро обслуживания в Нарве и Йыхви будут закрыты по меньшей мере на три недели, то есть до 4 января. НТД просит клиентов Йыхви и Нарвы использовать электронные каналы связи или общаться со службой поддержки клиентов по телефону.

«Другие бюро обслуживания НТД пока будут открыты, но мы просим всех людей не посещать наши бюро в случае подозрений на болезнь или при появлении признаков болезни», – сказала руководитель сферы обслуживания клиентов НТД Хели Кулламаа. «В бюро обслуживания действует правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также в зале обязательно носить защитную маску. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просят дезинфицировать руки. Мы просим клиентов относится к этому с пониманием.»

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать – открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню «Общение» или нижняя ссылка «Отправляю письмо»).

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