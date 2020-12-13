Эстер Эпик: у государства нет конкретного плана борьбы с коронавирусом

По словам Эпик, еще работая в Департаменте здоровья, она не всегда понимала, каков долгосрочный план правительства по ограничению распространения коронавируса, передает rus.err.ee.

"Возьмем решение о деятельности школ - оно касается очень многих учеников, очень большого количества семей, работающих людей. Поскольку это не внезапное событие, то его можно было бы лучше спланировать и объявить людям заранее", - отметила Эстер Эпик.

"На уровне руководства мы должны быть в состоянии предвидеть ситуацию как минимум на две недели, если не месяц вперед", - сказала специалист.