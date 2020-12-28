Вопрос читателя: можно ли провести массовую вакцинацию на работе?

Отвечает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:

«Вакцина будет прибывать в Эстонию постепенно, и сейчас ее еще не так много, чтобы все смогли вакцинироваться. Поэтому был составлен план и обозначены группы риска, которые получат вакцину в первую очередь.

Вакцинация от Covid-19 является добровольной и в 2021 году она будет бесплатной для всех. В первую очередь будут провакцинированы медицинские работники и работники медицинских учреждений, работники домов попечения и их жители, а также люди старше 70 лет и имеющие определенные диагнозы, у которых по причине недугов течение болезни может проходить тяжелее. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, вакцинация будет предложена и другим целевым группам и всему населению.

С точки зрения трудовых отношений и рабочей среды действует требование об определеннии биологических факторов риска на рабочем месте, поэтому работодатель должен проконсультироваться с врачом гигиены труда о необходимости вакцинации работников, а также должно ли это происходить за счет работодателя. Сейчас работодатели еще не могут приобрести вакциону от коронавируса, также пока нет ясности, когда такая возможность появится.

Согласно плану вакцинации, в 2021 году вакцина от Covid-19 должна быть в Эстонии бесплатной. Вакцинация является добровольной, но каждая вакцинация вносит свой вклад в сокрашение распространения вируса и нормализацию обстановки, а также помогает защитить тех, кто по разным причинам вакцинироваться не может. Таким образом, советуем обсудить в трудовом коллективе, что если человека приглашают на вакцинацию, он обязательно использовал эту возможность».

О вакцине и трудовых отношениях можно прочесть на портале Tööelu и здесь.