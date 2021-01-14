В Нарве подсчитали, сколько рабочих мест затронули противовирусные меры

Отели Усть-Нарвы - крупные работодатели для нарвитян

2020-й серьезно сказался на предприятиях, связанных с туризмом. На новогодние праздники год назад Нарва переживала рекордный наплыв российских туристов. Для пограничников самым напряженным днем стало 3 января, когда в Эстонию вошли или въехали 14 420 человек (1 678 транспортных средств). Спустя год пограничные терминалы почти пусты.

Кроме того, что для туристов закрыта граница, с 12 декабря в Ида-Вирумаа запрещена работа кафе и ресторанов (кроме продажи на вынос), а с 12 по 28 декабря были также временно закрыты все гостиницы.

Но до сих пор не было данных, сколько нарвитян работает в этих секторах экономики. В городском Департаменте развития и экономики отобрали предприятия, которые занимаются размещением, оздоровлением и питанием, и подсчитали, что в них работает 701 человек, зарегистрированный как житель Нарвы. Но пока это данные на первый квартал 2020 года. Данные на конец года еще недоступны, поэтому сложно сказать, сколько из этих работников в итоге потеряли работу.

“Основываясь на этих данных, можно утверждать, что в перечисленных областях экономики занято более 700 нарвитян, из которых в трех самых крупных отелях - Noorus, Meresuu и Narva-Jõesuu Spa - трудится более 250 нарвитян. Эти люди непосредственно связаны со гостинично-ресторанной сферой, то есть с туризмом, - прокомментировал директор департамента Юрий Сайя. - К ним можно добавить работников музеев и выставочных залов - около 100 человек (из них более 60 - работники Нарвского музея).

Несомненно, что множество работников другого профиля (например, транспортный сектор, розничная торговля, концертная и развлекательная деятельность, и тому подобное) также ощущают негативное влияние ограничений, вызванных COVID-19, но они не связаны напрямую с туристическим сектором, поэтому их численность не учитывается”.

Рабочие места пропадают равномерно

По данным Кассы по безработице, 1 января в Ида-Вирумаа был зарегистрирован 8021 безработный, сегодня - уже на 369 человек больше. Уровень безработицы в уезде достиг 13,8% - впервые за десятилетие. Больше всего потерявших работу в Нарве, как самом крупном городе уезда. Здесь с Нового года стало уже на 152 безработных больше, всего их сегодня 3890 человек.

Рост безработицы нельзя объяснить только проблемами отелей и ресторанов. Руководитель Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что каждый год в январе безработных становится больше по всей Эстонии. Дело в том, что многие работодатели предпочитают срочные трудовые договоры, которые действуют до конца года. Если работник больше не нужен, его с таким договором не нужно сокращать - договор просто не продлевают. Просто из-за влияния пандемии в этом январе таких непродленных трудовых договоров больше, чем обычно. В Ида-Вирумаа это изменение заметнее, чем в других регионах.

“Если смотреть на то, что было у нас год тому назад, безработных людей у нас тогда было на две тысячи человек меньше, чем сегодня. То есть, в течение этого года безработица все время потихоньку повышалась”, - сказала Аннеки Теэлахк.

По ее словам позитивно то, что в последнее время не было больших сокращений, в том числе и в туристическом секторе. Рабочие места понемногу сокращаются и в промышленности, и в сфере обслуживания.

“Мы, конечно, готовились к этому, потому что еще в начале прошлого года было понятно, что этот вирус нас затронет. Есть и другие причины - в Ида-Вирумаа мы сейчас говорим о так называемом справедливом переходе. Но сокращения в сланцевой энергетике были уже около года назад, в последнее время здесь больших сокращений тоже не было”.

Аннеки Теэлахк отмечает, что люди связывают экономические проблемы с коронавирусом и, в отличие от прошлого экономического кризиса, работодатели стараются максимально оттянуть сокращение персонала.

Количество вакансий в Ида-Вирумаа сейчас также значительно сократилось. Если обычно было около тысячи свободных рабочих мест, то сейчас все работодатели уезда ищут только 280-300 работников.