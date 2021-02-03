Фото и оценки читателей ⟩ Состояние таллиннских тротуаров оставляет желать лучшего

Читатель пишет: «Улица Сюда - толстый слой снега и на тротуарах, и на проезжей части. И город решил начать там ремонт асфальта второго февраля в восемь часов вечера. Однако этой зимой уборки снега на этой улице не было. Или в лучшем случае один раз. От Лийвалайа до улицы Мадара тротуар у суперминистерства в удовлетворительном состоянии, другая сторона не убрана».

У жителей Хааберсти также были проблемы. «Чтобы пересечь пешеходный переход со светофором в Ыйсмяэ, нам пришлось перелезать через относительно высокую кучу снега по обе стороны дороги», - говорит недовольный человек.

Пешеходный переход со светофором в Ыйсмяэ. ФОТО: Erakogu

Больше всего жалоб поступило от пешеходов из Каламая и Пыхья-Таллинна.

«На улице Теллискиви и в других местах районах Каламая есть много мест, где приходится не ходить, а барахтаться. Проходимая часть настолько узкая, что если нужно обойти встречного человека, кто-то должен отступить в сугроб. Поэтому я ходил и по проезжей части. Кроме того, очищенные от снега узкие участки не позволяют отойти на безопасное расстояние от сосулек, свисающих с крыш. А в нынешнюю коронавирусную эпоху соблюдать с людьми двухметровое расстояние практически невозможно», - описывает житель города.

Обледенелая улица в Каламая. ФОТО: Erakogu

Другой читатель добавляет: «Тротуары во всем Каламая не чистят, они все в грязном месиве. Нормально перейти дорогу невозможно. Например, у меня от дома до автобусной остановки 3-4 минуты нормальной ходьбы. При текущих дорожных условиях - примерно 10 мин. Совершенно ненормально».

Также рассказывали, что люди, нуждающиеся в вспомогательных средствах передвижения, вообще не передвигаются из-за плохих дорожных условий. «[Проблематичны] маленькие улицы и парковки в Пыхья-Таллинне. Эрика, 3а и Карьямаа, 9 - в обоих домах живет много людей с ограниченными возможностями передвижения. Тротуары здесь не проходимы для инвалидных колясок. Инвалид-колясочник не может подъехать к своей машине и поэтому не приехал на работу», - рассказал читатель.

Однако, по оценке одного читателя, невозможно передвигаться с детской коляской по всему центру Таллинна: «Можно было бы сфотографировать нерасчищенные тротуары всего центра Таллинна. Все в снегу. Я видел, как падали люди. А куда, например, подевались детские коляски? Они просто не могут выехать на улицу. Весь Таллинн находится в снежной тюрьме, не только эта пожилая женщина. Только водители могут передвигаться».

Пешеходный переход на улице Лийвалайа. ФОТО: Erakogu

Также возмущение выразили водители из Мустамяэ. «Автостоянка парка Лёвенру. Там ни разу не убирали с начала снегопада (декабрь). Те, кто ежедневно паркуются там, застревают».

Откликнулись и читатели из района Юлемисте. Один из них написал: «Территории торгового центра Ülemiste очень нуждается в уборке снега. Ни в один из снежных дней в этом году там не было уборки. Это делали разве что люди, вытаптывавшие тропинку в снегу».

Протоптанная тропинка в Сикупилли. Утрвеждают, что так обстоят дела во всем районе Юлемисте. ФОТО: Erakogu

Также прислал фото велосипедист, который неожиданно застрял перед сугробом на пешеходно-велосипедной дорожке. «Понятно, что уборка снега с тротуаров и велосипедных дорожек требует времени, но тот факт, что на велосипедную дорожку бросилукуча снега, просто отвратителен. "Зеленая столица"», - сказал он.