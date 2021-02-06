В Балтийском море возобновилось строительство «Северного потока - 2»

К работам по возобновлению строительства в исключительной экономической зоне Дании российское судно "Фортуна" приступило 24 января. Они проводятся в соответствии с разрешениями властей, указал далее представитель компании. "О ходе строительства и дальнейших планах мы будем соответствующим образом информировать", - добавил он.

Спорный проект Nord Stream 2

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" в последние недели оказалось под вопросом в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального и вынесенным ему приговором, а также жестким разгонов акций протеста в его поддержку. В частности, отказаться от проекта на фоне преследования Навального Германию призвала Франция. Прекращения строительства нового газопровода из-в этой связи также потребовал Европарламент.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не хотела бы объединять дискуссии о новых санкциях против РФ и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода. Во время пресс-конференции 5 февраля она допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального и указала, что "это не распространяется на позицию в отношении "Северного потока - 2". Ее поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц.