Фото ⟩ На продажу выставлена своеобразная вилла известного модельера
Принадлежавший известному французскому модельеру Пьеру Кардену особняк своеобразной формы, расположенный на юге Франции, ищет покупателя, передает Kodustiil.
Принадлежавший известному французскому модельеру Пьеру Кардену особняк своеобразной формы, расположенный на юге Франции, ищет покупателя, передает Kodustiil.
Этот дом-пузырь в горах Л'Эстераль принадлежал умершему в декабре прошлого года Пьеру Кардену. Настоящий дворец с десятью спальнями так же эксцентричен, как и сам модельер. Редкая недвижимость, расположенная на побережье Средиземного моря продается за 342 миллиона евро, пишет metro.co.uk.
Говорят, что Карден был очарован округлыми формами особняка. По словам родственников, модельер часто описывал это светлое и просторное жилище словом «чувственный».
Летнее поместье Кардена, построенное в 1979 году, проектировал в 1970-х годах венгерский архитектор Антти Ловаг. Сам Карден купил дом в 1990 году на аукционе, устроенном после смерти его предыдущего владельца.
1984. aastal valminud häärberist avanevad lummavad vaated Cannes'i lahele, kinnistut ümbritsevatele lopsakatele aedadele ja arvukatele tiikidele. Kinnistul on veel mitmed basseinid, 500-kohaline amfiteater ja rohkelt ümaraid tasapindu, et häärberi eksterjööriga sammu pidada. Из окон особняка открывается очаровательный вид на Каннский залив, пышные сады и окружающие дом пруды. На территории также есть несколько бассейнов, амфитеатр на 500 мест и множество круглых площадок, поддерживающих замысловатую форму дома.