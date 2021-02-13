Фото ⟩ На продажу выставлена своеобразная вилла известного модельера

Этот дом-пузырь в горах Л'Эстераль принадлежал умершему в декабре прошлого года Пьеру Кардену. Настоящий дворец с десятью спальнями так же эксцентричен, как и сам модельер. Редкая недвижимость, расположенная на побережье Средиземного моря продается за 342 миллиона евро, пишет metro.co.uk.

Вилла Пьера Кардена. ФОТО: archivespierrecardin / SWNS.com/archivespierrecardin / SWNS.com/Scanpix

Говорят, что Карден был очарован округлыми формами особняка. По словам родственников, модельер часто описывал это светлое и просторное жилище словом «чувственный».

Вилла Пьера Кардена. ФОТО: archivespierrecardin / SWNS.com/archivespierrecardin / SWNS.com/Scanpix

Летнее поместье Кардена, построенное в 1979 году, проектировал в 1970-х годах венгерский архитектор Антти Ловаг. Сам Карден купил дом в 1990 году на аукционе, устроенном после смерти его предыдущего владельца.

Вилла Пьера Кардена. ФОТО: archivespierrecardin / SWNS.com/archivespierrecardin / SWNS.com/Scanpix

1984. aastal valminud häärberist avanevad lummavad vaated Cannes'i lahele, kinnistut ümbritsevatele lopsakatele aedadele ja arvukatele tiikidele. Kinnistul on veel mitmed basseinid, 500-kohaline amfiteater ja rohkelt ümaraid tasapindu, et häärberi eksterjööriga sammu pidada. Из окон особняка открывается очаровательный вид на Каннский залив, пышные сады и окружающие дом пруды. На территории также есть несколько бассейнов, амфитеатр на 500 мест и множество круглых площадок, поддерживающих замысловатую форму дома.