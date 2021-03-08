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Директора PÖFF вошла в престижный список влиятельных женщин в мировой индустрии развлечений

Директор фестиваля PÖFF Тийна Локк. ФОТО: Madis Veltman

Одно из ведущих изданий в индустрии развлечений Variety включило Тийну Локк в число женщин, которые значительно повлияли на международную сферу развлечений.

Директор фестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF) Тийна Локк вошла в список из 50 женщин или женских коллективов, кого Variety включило в свой международный отчет о влиянии женщин. Отчет был опубликован традиционно накануне Международного женского дня. Все представительницы прекрасного пола, вошедшие в список, по мнению редакции издания, оказали значительное положительное влияние на глобальную индустрию развлечений в течение предыдущего года. 

«Тийна Локк – единственная женщина в мире, которая стоит во главе кинофестиваля категории "А" и которой удалось провести в странах Балтии знаменитый фестиваль вопреки всем сложностям, вызванным в прошлом году пандемией. Пытаясь закрепить успех цифрового пути предыдущего фестиваля, она верит в то, что нет ничего невозможного», – отметили в Variety. 

Помимо Тийны Локк в список вошли женщины из разных уголков мира, в том числе Кейт Бланшетт, Дуа Липа, Софи Лорен и Сюзанна Бир.

Variety составляет международный отчет о влиянии женщин с 2018 года.

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